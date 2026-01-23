El monte de Soria que se prepara para recibir a 30.000 personas y casi nadie pisa el resto del año

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Durante años ha sido un espacio cotidiano para pasear, correr o ir a comer el bocadillo. Ahora, de golpe, se prepara para una presión inédita. Un enclave natural de Soria está en el centro de un dispositivo que prevé decenas de miles de visitantes en un solo día, con servicios, accesos especiales y control de seguridad.

No es una previsión optimista ni un titular inflado. Son cifras oficiales y una planificación ya en marcha. El lugar es el Monte Valonsadero, el gran pulmón natural de la capital, que el Ayuntamiento de Soria ha elegido como punto principal para observar el eclipse solar del 12 de agosto, con una previsión de entre 20.000 y 30.000 personas concentradas en su entorno.

Un espacio clave

Valonsadero no es un parque cualquiera. Hablamos de más de 2.700 hectáreas de monte público a apenas cinco kilómetros del casco urbano, con praderas abiertas, robledales, zonas de uso recreativo y una orografía que facilita grandes concentraciones sin necesidad de grandes infraestructuras.

Precisamente esa combinación de amplitud, accesibilidad y cielo despejado ha sido determinante para que el Ayuntamiento lo seleccione como escenario principal del eclipse, uno de los eventos astronómicos más relevantes de la década en España.

Infraestructura temporal

La planificación municipal no se limita a “dejar pasar a la gente”. Está previsto habilitar zonas delimitadas de observación, servicios de baños, puntos de agua, comida, transporte lanzadera desde la ciudad y rutas peatonales controladas para evitar colapsos.

El objetivo no es solo ver el eclipse durante los aproximadamente 100 segundos de oscuridad, sino gestionar una afluencia masiva sin precedentes en este entorno natural, algo que obliga a repensar Valonsadero como espacio de uso intensivo, aunque sea de forma puntual.

Lo llamativo es que, fuera de eventos concretos, Valonsadero sigue siendo un espacio infrautilizado a nivel turístico, pese a contar con merenderos, rutas señalizadas, zonas de baño fluvial cercanas y una larga tradición cultural vinculada a la ciudad.

Una prueba real

El 12 de agosto no será solo una cita astronómica. Será una prueba de estrés real para Valonsadero y para la capacidad de Soria de gestionar su entorno natural como activo estratégico.

Si funciona, el monte dejará de ser solo “el de siempre” para los sorianos y pasará a jugar en otra liga. Si no, la oportunidad se habrá ido tan rápido como la sombra del eclipse.