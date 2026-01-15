La capital habilitará zonas en Valonsadero para ver el eclipse de sol de agosto y acoger a más de 20.000 personas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El eclipse solar del próximo 12 de agosto es el gran evento de este año y el Ayuntamiento de Soria lleva tiempo trabajando en un cita en la que se prevé que gran afluencia de personas vengan a Soria por las condiciones que ofrecerá el cielo soriano para observar el fenómeno. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó que ante un evento de estas características no les preocupa tanto la "promoción" que no obstante "se hará" sino la gestión del propio evento. La idea del Consistorio es aprovechar el entorno natural privilegiado de Valonsadero para habilitar diferentes zonas de observación y que estén preparadas para acoger entre 20.000 y 30.000 personas, según explicó la edil.

Santos explicó que desde Turismo se lleva trabajando sobre este evento, que tendrá lugar el 12 de agosto, varios meses y que será una de las cuestiones que Soria exponga en la próxima feria de Fitur que se celebrará a finales de mes. El Ayuntamiento ha estado en contacto con la comisión nacional del eclipse y "la preocupación que tenemos no es tanto la promoción como saber qué haremos", explicó y que desde el Ayuntamiento apostarán por la idea de porqué ver el eclipse en Soria, destacando la calidad del cielo de la ciudad. De la misma forma, hay una "preocupación" por la seguridad y por ofrecer a los visitantes un lugar "cómodo y seguro" desde el que ver el fenómeno.

La apuesta del Ayuntamiento es el monte Valonsadero, un espacio natural privilegiado a escasos kilómetros de la ciudad. Santos avanzó se procederá a delimitar una serie de zonas para poder observar el eclipse y la previsión es que puedan congregarse en el monte entre 20.000 y 30.000 personas. "Ahora lo que tenemos que ver es cómo gestionado todo eso", resaltó. El Ayuntamiento pretende que en el monte se disponga de ciertos servicios, como baños, pero también de acceso a agua y comida. Además, apuesta por contar con servicios complementarios como autobuses o lanzaderas para acudir al monte así como el diseño de rutas a pie. "Van a ser 100 segundo de oscuridad y Soria será uno de los puntos donde mejor se va a ver y donde mayor probabilidad hay que no esté nublado", subrayó. Un evento "muy diferente a todos" que Soria espera poder aprovechar como foco de atracción turística para este 2026.