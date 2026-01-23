La DGT establece restricciones a camiones de más de 7.500 kilos en siete carreteras de Soria por riesgo de nieve
La medida entra en vigor este viernes 23 de enero a las 15.00 horas y afecta a tramos de A-2, A-15, N-110, N-111, N-122, N-234 y CL-101 en ambos sentidos
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido restricciones a la circulación en siete tramos de carreteras de la provincia de Soria para vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de Masa Máxima Autorizada (MMA) o Masa Máxima del Conjunto (MMC), cargados o no, ante la previsión de nevadas y el riesgo asociado a la seguridad vial. La medida tiene carácter preventivo y busca evitar bloqueos, retenciones y situaciones de riesgo en los principales corredores, con especial incidencia en zonas con avisos de nivel naranja.
Soria
En la provincia de Soria, la restricción se activa este viernes 23 de enero a las 15.00 horas y afecta a los siguientes tramos, en ambos sentidos: A-2 (Torija, PK 73 – Arcos de Jalón, PK 167), A-15 (Medinaceli, PK 0 – Soria, PK 64), N-111 (Medinaceli, PK 151 – Soria, PK 222,5), N-122 (Soria, PK 158,75 – Aranda de Duero, PK 263), N-234 (Ciria, PK 304,4 – Sarracín, PK 483), CL-101 (Ágreda, PK 0 – Almazán, PK 72) y N-110 (San Esteban de Gormaz, PK 66,8 – Cerezo de Abajo, PK 128,5).
La DGT recuerda que la restricción se mantendrá mientras persistan las condiciones que la motivan y se levantará cuando la situación meteorológica y el estado de la red viaria lo permitan. Para evitar desplazamientos innecesarios y esperas en carretera, se recomienda a los transportistas planificar rutas alternativas, revisar los puntos de estacionamiento disponibles y consultar el estado de las vías antes de iniciar el viaje.
Quedan excluidos de la prohibición los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los destinados a la vialidad invernal. Además, la Jefatura Central de Tráfico prevé autorizaciones excepcionales en supuestos justificados por razones de seguridad o emergencia.
La DGT insiste en extremar la precaución en episodios de nieve y en atender siempre la señalización circunstancial y las instrucciones de los agentes. Para información actualizada, los conductores pueden consultar los canales oficiales de la DGT sobre incidencias y restricciones antes y durante el desplazamiento.