Fiscalía pide pulsera antimaltrato para el atrincherado en Navaleno y orden de alejamiento de su mujer e hijos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares y la localidad de Navaleno en particular se levantaron este viernes atónitas después de conocer el grave suceso que se produjo el jueves en el municipio que acabó con la entrega de un hombre de 39 años a la Guardia Civil, tras atrincherarse con sus dos hijos de corta edad (6 y 2 años) en su casa, a los que había sacado del colegio después de organizar un escándalo en el centro educativo. El detenido actuó así tras conocer que su mujer le estaba denunciando por violencia de género.

La labor del mediador de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria le hizo desistir de otros propósitos y finalmente fue arrestado. El varón ya cuenta con antecedentes por delitos violentos.

Según ha podido saber este medio de fuentes judiciales, Fiscalía ha pedido para el atrincherado orden de alejamiento tanto para su pareja como para sus hijos, con control por medios telemáticos (pulsera antimaltrato) para proteger a la mujer,

Además de las medidas civiles, el Ministerio Público solicita la guardia y custodia de los niños para la mujer, así como la suspensión de visitas a los menores por parte del detenido.

Las diligencias han sido instruidas por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma, y entregadas en unión del detenido en el Juzgado de Guardia de Soria.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada por su mujer, se negó a salir, actuando también de forma muy agresiva, cerrando la puerta y bloqueándola con muebles.

Tras una negociación que fue liderada por el negociador de la Comandancia de Soria y que se prolongó desde las 14.20 horas hasta las 16.15, el hombre depuso finalmente su actitud y tras permitir la salida de los niños se entregó finalmente a los agentes de forma voluntaria.

Si bien no existen denuncias previas por violencia de género, había sido detenido en una ocasión durante el año pasado tras provocar daños en el Centro de Salud de San Leonardo y lesiones a un agente de la Guardia Civil.

En el despliegue participaron personal de la Usecic de la Comandancia, del Puesto de San Leonardo de Yagüe y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

En el colegio de Navaleno se comportó, según los testigos, de forma violenta, dando portazos y gritando a los profesores mientras se llevaba a sus hijos.