El Ayuntamiento de Soria estudia ampliar la zona azul que se licitará en un par de meses

El contrato de la zona azul finaliza y con los cambios en la ciudad en los últimos años el nuevo modelo diferirá del anterior. Para determinar el ámbito y las calles el Ayuntamiento ha contratado un estudio que precisará el número de plazas y las zonas de nueva implantación de este estacionamiento regulado con cobro. La concejala de Obras, Ana Alegre, confirmó que por parte de Ayuntamiento se ha contratado a una empresa para hacer la indagación acerca de las áreas del nuevo periodo de gestión.

Y es que el contrato de la zona azul caduca y es necesario realizar una licitación. Esta, explicó la responsable municipal de Obras, se prevé que pueda lanzarse en un par de meses. Como en el actual sistema, el pliego incluirá la responsabilidad al frente de la terminal de mercancías y la retirada de vehículos a través de la grúa. Y es que es el estacionamiento regulado el que ‘sostiene’ los otros dos servicios vinculados.

La ciudad ha cambiado bastante en cuanto a plazas de aparcamiento en los últimos años. Hay que tener en cuenta que la actual concesión se licitó en 2017 por un periodo de ocho años. El total de plazas delimitado por la pintura azul es de 648 plazas, según el pliego de aquel procedimiento. El número futuro vendrá determinado por el estudio, así como una zonificación que ha modificado su espacio a medida que se van sucediendo las obras. Por ejemplo, en la calle Doctrina, recordó la concejala. Otras modificaciones de aparcamientos en general se han producido en Las Balsas o como consecuencia de la ampliación del carril bici o peatonalizaciones.

La colocación de las plazas puede variar en función de las actuaciones y es algo que recoge el pliego. Así, «El número de plazas podrá ser modificado de forma temporal por autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento como por reservas temporales para obras en la vía pública, construcción de edificios, mudanzas, etc, así como durante la celebración de manifestaciones deportivas o religiosas, limpieza viaria, obras y otras actividades de interés público, señalan las condiciones de contratación.

Este enunciado viene a recoger cambios puntuales por intervenciones. De manera permanente «el Ayuntamiento podrá modificar por razones de interés público el número y la ubicación de estas plazas, siendo a cargo del contratista el traslado y la nueva instalación de las máquinas expendedoras y la señalización vertical del estacionamiento limitado y la horizontal de toda la zona de estacionamiento limitado (color azul)».

La UTE Soria Estacionamientos es la empresa adjudicataria en estos momento y el contrato tiene una duración de ocho años. Se adjudicó en julio de 2017.

Las modificaciones y mermas de aparcamientos han sido uno en los últimos tiempos un motivo de polémica. Por ejemplo, debido a las obras de las travesías o por la ampliación del hospital, proyecto este último que enfrentó al Ayuntamiento con la Junta. Otro tanto pasó con el proyecto del centro de salud Soria Norte.

El pasado diciembre se produjo el visto bueno municipal a la revisión de tarifas de la zona azul, que se incrementan en un 15%. La elevación se produce tras la petición de la empresa adjudicataria, que alegó que las cantidades se encuentran congeladas desde que entró al frente de la responsabilidad en 2017. Esto produce que ingresos y gastos estén descompensados. El alza autorizada por el Consistorio es inferior a la que reclamaba la empresa, del 18%.