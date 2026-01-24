Cerrado al tráfico por accidente un tramo de la carretera que une la N-234 con la Venta Nueva en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de circulación en la provincia de Soria ha cortado al tráfico la carretera SO-910. La vía permanece cerrada a la circulación en un tramo de un kilómetro debido a que hay "obstáculos/objetos" por la calzada", según refleja el parte de vialidad de Carreteras de la Junta de Castilla y León. Por el momento, se desconoce el alcance de este suceso, ni si la climatología ha tenido que ver.

La SO-910 es una pequeña carretera comarcal que une dos nacionales, la N-122, a la altura de la Venta Nueva, y la N-234, en Abejar. El tramo cortado al tráfico es entre el kilómetro 10 y el 11, según la citada fuente. (Seguirá ampliación)