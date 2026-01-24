Heraldo-Diario de Soria

Cerrado al tráfico por accidente un tramo de la carretera que une la N-234 con la Venta Nueva en Soria

Vehículo de la Guardia Civil señalizando un accidente.

Vehículo de la Guardia Civil señalizando un accidente.MARIO TEJEDOR

Publicado por
Pilar Pérez Soler
Soria

Creado:

Actualizado:

Un accidente de circulación en la provincia de Soria ha cortado al tráfico la carretera SO-910. La vía permanece cerrada a la circulación en un tramo de un kilómetro debido a que hay "obstáculos/objetos" por la calzada", según refleja el parte de vialidad de Carreteras de la Junta de Castilla y León. Por el momento, se desconoce el alcance de este suceso, ni si la climatología ha tenido que ver. 

La SO-910 es una pequeña carretera comarcal que une dos nacionales, la N-122, a la altura de la Venta Nueva, y la N-234, en Abejar. El tramo cortado al tráfico es entre el kilómetro 10 y el 11, según la citada fuente. (Seguirá ampliación)

tracking