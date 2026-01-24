Postales de nieve: las familias toman los parques de una Soria congelada

Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria
Acumulación de nieve en las calles y parques de Soria. MonteseguroFoto
Manto blanco en la ciudad de Soria