La Semana Santa de la ciudad de Soria se promociona por primera vez en la Feria de Fitur

La Junta de Cofradías de la ciudad de Soria ha presentado por primera vez la Semana Santa de la ciudad en la Feria de Turismo Internacional de Madrid (Fitur). Con este acto se ha querido mostrar la Semana Santa desde un punto de vista turístico y llamar la atención a los visitantes de esta feria para que conozcan y visiten Soria durante las próximas vacaciones de Semana Santa.

Esta cita ha contado con la presencia de José Damián Ferrero Monge, entusiasta y conocedor de la Semana Santa de Soria y perteneciente a la Cofradía de La Flagelación, y Óscar Jiménez, secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria y cofrade mayor de La Soledad, además de una representación de las cofradías que configuran el guión solemne de la Semana Santa de Soria. Todos han destacado cómo esta Semana Santa con sus imágenes, su patrimonio artístico, son un nexo de unión de toda la ciudad. Además, se ha querido agradecer a la Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León haber cedido un espacio y un tiempo para esta cita que es uno de los primeros actos, pero que no será el único, de la promoción de la ciudad de Soria en torno a la Semana Santa.

Óscar Jiménez, emocionado, ha destacado que “es la primera vez que ponemos en valor nuestra Semana Santa fuera de la ciudad a nivel turístico. Queremos enseñar todo lo que es Soria durante estas fiestas. Nuestra intención es destacarnos como una Semana Santa donde la ciudad se vuelca en todos sus ámbitos y mostrar la hospitalidad, el sentir de nuestros vecinos y todo lo que ofrecemos. No sólo las procesiones, cada vez más multitudinarias, cada vez más solemnes, sino todo nuestro patrimonio artístico, las iglesias que son escenarios únicos de nuestra Semana Santa, nuestra gastronomía. Y, por ello, hemos querido invitar a la gente que se ha acercado a vernos a que nos acompañen y descubran cómo es la Semana Santa de la ciudad de Soria”.

Durante la presentación se ha proyectado un vídeo oficial que se ha realizado como promoción de la Semana Santa de Soria. En el mismo se muestran de una forma distinta tanto la ciudad como la propia Semana Santa donde se invita al espectador a una experiencia sensorial completa a través de sus tradiciones más arraigadas. Utilizando los cinco sentidos como hilo conductor, la narrativa comienza con el sonido de campanas y de la música sacra que acompaña cada procesión, avanzando hacia el aroma del incienso y las flores frescas y así llegar al gusto de la gastronomía típica de estas fechas donde cobran protagonismo las torrijas bien caramelizadas y la limonada, mientras que el tacto se refleja en la riqueza de los mantos y la devoción al tocar las tallas religiosas. El recorrido culmina con la espectacularidad visual de las procesiones de la ciudad de Soria, donde nazarenos e imágenes de la Semana Santa de Soria y los tambores inundan las calles tanto de día como de noche. Bajo el lema "Siéntela", la pieza logra transmitir la profunda carga emocional, cultural y espiritual de esta festividad soriana, presentándola como una vivencia envolvente que trasciende lo religioso para convertirse en una experiencia inolvidable.