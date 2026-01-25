El plan del Calaverón-Castillo de Soria elabora el pliego de la asistencia técnica

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento lanza el Plan de Actuación Integrada del Calaverón Castillo. A los pocos días de recibir la confirmación definitiva de la ayuda europea trabaja ya en los aspectos de gestión y administrativos del programa de actuaciones. En este sentido, se encuentra elaborando el pliego de asistencia técnica, de manera que tenga cubiertos todos los frentes internos ante la Dirección General de Fondos Comunitarios, incluida la aplicación y seguimiento del Plan de Medidas Antifraude y los controles internos. El plan del área prevé intervenciones valoradas en 11,4 millones de euros, de los que 6,9 son fondos europeos.

El Plan de Actuación Integrada da continuidad en sus aledaños a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), el plan del casco viejo que aplicó en los últimos años diez millones al área de actuación, el 50% procedente del fondo Feder.

La entidad adjudicataria de la asistencia técnica se encargará de aspectos como el asesoramiento técnico en la aplicación de las instrucciones y directrices del organismo intermedio de gestión y de la Dirección General de Fondos Comunitarios, así como de la participación en las reuniones de coordinación e interlocución técnica con agentes externos.

El soporte a la gestión administrativo-financiera del Plan; la asistencia en la preparación y presentación de las solicitudes de pago al beneficiario final y en la carga documental de las certificaciones en las plataformas electrónicas correspondientes; y las propuestas de ajustes o reformulaciones de actuaciones son otros aspectos de los que se responsabilizará la entidad adjudicataria.

El Ayuntamiento de la capital recibió el pasado 16 de enero la confirmación definitiva de la ayuda, tras un proceso de selección en el que la propuesta soriana fue ampliamente valorada. De hecho, la documentación aportada por Soria fue la tercera mejor puntuada por el Estado de las presentadas en la Comunidad Autónoma.

En el barrio del Calaverón el Plan de Actuación Integrada estima la revitalización y modernización del parque de Santa Clara a través de una segunda fase de mejoras, así como la conversión de la Casona de Antolín de Soria (antigua Subdelegación de Defensa) en la sede de la asociación vecinal de la zona, en un centro cívico de dos plantas con cafetería.

La realización de actividades culturales en el entorno de Santa Clara y la humanización del espacio público completan las medidas en el Calaverón, dentro de un programa de intervenciones que incluye mejoras en los itinerarios peatonales a partir de soluciones mecanizadas en las calles más empinadas. Se trata de las escaleras mecánicas que se instalarán en varios tramos.

Para el Castillo, la actuación más singular consiste en la accesibilidad mediante un ascensor con voladizo, aprovechando el recorrido de las escaleras del Sagrado Corazón. Un elevador que está llamado a convertirse en un emblema de la ciudad, según estima el Consistorio. La mejora de itinerarios y la recuperación paisajística son otras medidas pensadas para el cerro, que albergará un centro de interpretación de la muralla que, en principio, se ubicará en la antigua biblioteca.

El Plan de Actuación tiene además dos ‘patas’ para la vivienda y el comercio. En el primer caso a través de un solar sin desarrollar en la calle Betetas, destinado a vivienda joven. En el segundo, mediante los llamados ‘meanwhile spaces’, espacios o locales sin uso que se ocupan temporalmente para reactivar la zona y los negocios.

Por último, el programa de intervenciones prevé desarrollar un observatorio de datos urbano para el seguimiento de las consecuencias y realizaciones del proyecto. Y es que se piensa en el Calaverón como proyecto piloto sostenible.