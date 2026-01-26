Detenido un hombre en Soria con 130 comprimidos de sustancias estimulantes destinados a la venta sin autorización

Inspección durante la campaña de Navidad, en la que se enmarcó la detención de un hombre con estimulantes.HDS

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 60 años en Soria a quien se le intervinieron 130 comprimidos de sustancias estimulantes, destinados a la venta sin autorización (taladafilo y sildenafilo). Se trata de medicamentos sujetos a prescripción médica y que se presume iban destinados a la venta sin estar autorizado para ello, según la Guardia Civil a través de la Subdelegación del Gobierno.

La detención tuvo lugar en el marco de las inspecciones realizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Destacamento de Fiscal y Fronteras, durante la campaña navideña en la que se intensifica el consumo. Así, se realizaron un total de 34 inspecciones en establecimientos de la capital, y otras 36 en mercadillos navideños, bazares y establecimientos hosteleros del resto de la provincia.

Asimismo, se intensificaron las acciones de inspección en otras áreas, como la persecución del fraude en el uso de gasóleo bonificado, con 16 controles durante ese periodo de tiempo.

Además de la detención del vecino de Soria, se detectaron 11 fracciones administrativas, que dieron lugar a la incautación de más de 1.200 efectos (bebidas alcohólicas, medicamentos sin autorización, tabaco de contrabando).

Las inspecciones llevadas a cabo fueron en colaboración de la Sección de Consumo de la Junta de Castilla y León en Soria. Entre el material incautado había también juguetes que incumplían diversos preceptos de etiquetado y que podrían comprometer la seguridad de los más pequeños.