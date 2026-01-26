Los padres y madres de Navaleno sacan a sus hijos del colegio por "miedo" tras ser liberado el atrincherado

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Las familias del colegio Pinar Grande de Navaleno han decidido sacar este lunes a sus 24 hijos del colegio, en torno a las doce y media del mediodía, al tener constancia de que el atrincherado el pasado jueves había regresado al municipio. "Tenemos por la seguridad de nuestros hijos y hasta que no haya garantías no los vamos a llevar", han señalado dos portavoces de la AMPA.

Como se recordará, el varón de 39 años acudió el jueves al colegio para llevarse a sus dos hijos menores al tener conocimiento de que su mujer le estaba denunciando por violencia de género. Tras montar un escándalo en el centro educativo, salió del mismo con los dos menores y posteriormente se atrincheró en su casa. Solo la labor de un mediador de la Comandancia de la Guardia Civil le hizo desistir de sus intenciones y acabó entregándose a los agentes. Fiscalía pidió orden de alejamiento de su mujer y sus hijos, una pulsera antimaltrato, la suspensión de las visitas a los menores y la guardia y custodia para su pareja.

Una inspectora y el delegado provincial de Educación han mantenido esta mañana una reunión con los padres en el centro educativo. A la finalización del mismo, los padres han expresado su intención de que los escolares abandonen el centro hasta que haya "más seguridad". "A las 9 de la mañana había Guardia Civil pero a las 10 de la mañana ya no había nadie", han señalado los padres, quienes han reclamado "una seguridad para nuestros hijos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, si no, no asistirán a clase".

En el colegio se ha registrado esta mañana momentos de mucha tensión. Los representantes de las familias han señalado que lo van a poner en conocimiento del subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre. "No tenemos ahora mismo el cien por cien de seguridad", han explicado.

Consideran que la responsabilidad recae "en la Subdelegación" y han exigido "garantías". "Si mañana a las 10 de la mañana (el martes) no hay un guardia civil en la puerta los niños se irán a casa", han advertido.

Han subrayado que "los ánimos están alterados" y que "hay tensión y miedo". "Hay miedo por nuestros hijos. No se puede dar una clase teniendo miedo o estando aterrorizados". También han reclamado "presencia de la Guardia Civil en el pueblo las 24 horas, una seguridad plena".

De la misma forma, han elaborado un comunicado dirigido a la Dirección Provincial de Educación en el que recuerdan que el padre de una niña del colegio "ha intimidado al profesorado y familias varias veces". Incide en que "ha tenido peleas fuertes con la Guardia Civil y con el centro de salud del pueblo de al lado", y que "lo han detenido varias veces y ayer lo soltaron".

"Con su comportamiento da a entender que tiene una alta inestabilidad mental basándonos en los hechos que siguen y que son por todos conocidos: se autodenomina "enviado de Alá", "profeta de Alá" y "ha manifestado en repetidas ocasiones que a sus hijos se les agrede en el centro educativo".

En el comunicado se señala también que "ahora todas las familias tenemos mucho miedo porque no vemos garantizada la seguridad de nuestros hijos; asi mismo, no nos sentimos seguros trayéndolos al centro, pese a que se han tomado medidas". En este sentido, refieren la presencia de Guardia Civil, que se han cerrado las puertas con llaves y que se han establecido periodos de recreo dentro del centro educativo y que los hijos no salen al patio.

Subrayan que "no podemos mandar a nuestros niños al colegio sabiendo que esta persona puede aparecer en cualquier momento. Nos da miedo por su seguridad y la de los profesores, por lo que nos hemos visto obligados a, por el momento, no llevar a nuestros hijos al centro".

Exigen "que no dejen acercarse a este señor al colegio ni a los niños, profesores ni familias"; "policía vigilando el colegio todo el día y cámaras puestas cuanto antes"; y "que nos digan en 24 horas qué va a hacer".

Y finalizan que "si no nos ayudan rápido, no mandaremos a los niños al colegio y pediremos que estudien desde casa o en otro sitio hasta que estemos seguros".