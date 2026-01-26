Asaja Soria sostiene que el acuerdo con Estados Unidos es "humillante y vergonzoso"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en 2025, con incidencia para 2026, ha establecido un arancel del 15% sobre la mayoría de las exportaciones agroalimentarias. La medida fue considerada este lunes por Asaja Soria como “humillante y vergonzosa” y, por ello, señaló que no quiere resignarse a que las exportaciones de productos como el vino de la Ribera del Duero de Soria a Estados Unidos estén penalizadas con ese arancel, mientras que los vinos procedentes de California lleguen al cero por ciento. “Por no hablar del trigo estadounidense que llega a los puertos españoles al cero por ciento como el ucraniano”, destacó.

En este sentido, afirmó que es una imposición de Estados Unidos que rompe con el equilibrio del libre comercio y que para Asaja Soria es “humillante” y “vergonzosa”. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ya está teniendo un impacto claramente negativo para el sector agrario europeo, y en especial para el español, en una doble vertiente.

Por un lado, destacó Asaja Soria, su estrategia de priorizar el gasto en Defensa ha forzado a la Unión Europea a reajustar sus prioridades presupuestarias. Como consecuencia directa, se prevén recortes sin precedentes en la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 y que afecten gravemente a los pagos directos que reciben miles de agricultores.

Por otro lado, la imposición de esos nuevos aranceles del 15% por parte de EE. UU., sin reciprocidad, va a golpear de lleno a las exportaciones agrícolas, encareciendo la salida de productos nacionales. “Esta doble presión -menos PAC y más barreras comerciales- implica una pérdida de la competitividad del sector y deja al campo europeo en una situación de creciente vulnerabilidad frente a mercados exteriores”, dijo.

Asaja Soria también denunció que no haya un informe jurídico respecto a este acuerdo, como sí lo hay con Mercosur, y a la vez pide una Europa que defienda a sus productores, que apueste por la soberanía alimentaria y que no sacrifique la agricultura en nombre de equilibrios geopolíticos o pactos comerciales poco transparentes y apresurados. El momento exige valentía política, una revisión urgente de los acuerdos comerciales que se firman con terceros países, exigir la reciprocidad y unas mismas reglas para las importaciones.

Ante la posibilidad del anuncio por parte de la UE de una revisión del acuerdo alcanzado en 2025 con EE.UU., tras los últimos acontecimientos derivados del encontronazo diplomático respecto a la soberanía de Groenlandia con amenaza de más aranceles por parte de Trump, Asaja Soria -como ya hizo en su momento- rechaza frontalmente el pacto en estas condiciones, recoge Ical.

Por último plantea la necesidad de medidas de protección para el sector agrario, como compensaciones económicas de las instituciones europeas y la autorización para que los Estados miembros otorguen ayudas estatales a sectores sensibles afectados por los aranceles, a la vez que recuerda que mientras los productos europeos ven encarecerse sus exportaciones, los procedentes de otros países como Estados Unidos salen ganando en esta la guerra comercial en la que el sector agrario y la ciudadanía en general son los grandes perdedores.