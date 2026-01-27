Carlos Martínez: "Si el PSOE gana, a Soria no la va a conocer ni la madre que la parió"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

«Si el PSOE gana las elecciones, a Soria no la va a conocer ni la madre que la parió». En estos términos se ha expresado este martes el cabeza de lista de la provincia y de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, quien acompañado por su equipo no ha escatimado críticas al presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha calificado de «enemigo público número 1 de Castilla y León». Respecto a los objetivos, el político soriano, quien ha recalcado que «a mí nadie me da lecciones de sorianismo», ha ironizado sobre el número de procuradores a los que aspira en la provincia: «Si os digo tres vais a titular por ahí, por eso os digo que 5».

Ha señalado que el día 15 de marzo Soria debe ser «la llave del cambio» y ha recordado que desde el pasado año, cuando se confirmó su candidatura a la Junta, ha abogado «por la necesidad de un cambio para hacer cosas diferentes, no lo mismo, para recuperar esos territorios olvidados y abandonados a su suerte». Ha calificado de «simbólico» que la presentación sea en Soria y ha reiterado:«La llave de ese cambio en Castilla y León debe empezar en Soria, con una capacidad de trabajo impresionante, para ser un referente, un proyecto de transformación en los municipios como ya se ha hecho en la capital».

«Una candidatura llave y clave para el cambio». Así ha denominado la candidatura de Soria Martínez Mínguez, a la que considera como el punto de partida para el poder territorial en la Comunidad y de las comarcas de la provincia. Los miembros de la candidatura que se encontraban en la sede de Santa Luisa de Marillac ha presentado sus propuestas para Soria, haciendo hincapié en los «problemas» que sufren para las inversiones de la Junta por su situación de «despoblación» y de «pérdida de servicios públicos». La lista tras Carlos Martínez se completa con Esther Pérez, Jesús Cedazo, Ana Alegre, José Peñalba, Carolina Romero, José Javier Gómez Pardo y Gemma Hernández.

«He dado el salto para que la Junta no pueda seguir dando la espalda a la que he denominado la ‘cenicienta’, Soria, la proscrita del señor Fernández Mañueco», ha proseguido el secretario del PSOECyL. «25 años para acabar un hospital y 18 años para implantar el servicio de Radioterapia», ha resumido, además de significar que «es la última en logística, sin un Cylog. Esta es la realidad que tenemos, por eso asumimos con responsabilidad de buscar el cambio en Castilla y León para transformar ese abandono en esperanza, el blanco y negro en futuro».

En su intervención se ha hecho eco de aquella frase de Alfonso Guerra: «Si gobierna el PSOE a Soria no la va a conocer ni la madre que lo parió. Tenemos una querencia y una creencia permanente por nuestra provincia y no está tan lejos, a pesar de la propaganda con la que trabajan para anular el proyecto socialista».

Martínez Mínguez también ha destacado que «nos hemos peleado para no caer en la resignación, defender las infraestructuras y la red ferroviaria con firmeza para que se reflote la línea Soria-Castejón. No caer en la desidia en la que nos quiere sumergir Mañueco con medidas que aquí jamás llegan».

Además de reclamar el Hospital del Mirón, ha criticado la llegada de consejeros a la provincia en las últimas semanas «para con prisas anunciar ahora que van a hacer lo que han hecho en estos años. No son creíbles. No es creíble que alguien que no ha pisado Soria en 7 años ahora venga a decirnos lo que va a hacer. No es creíble alguien que no cree en esta tierra», ha señalado sobre Mañueco.

Del mismo modo, ha preguntado al presidente de la Junta si «está de acuerdo en que no se revaloricen las pensiones de 637.000 pensionistas en Castilla y León y su desvergüenza de decir una cosa y hacer otra. Debe decidir si está con su partido o con los pensionistas».

En el turno de preguntas, ha destacado que el PSOE «no expide carnés de la izquierda y otros expiden carnés de sorianistas. La vocación del PSOE es gobernar Castilla y León ante la desidia, la parálisis y la falta de proyecto político del PP, que pone el dedo en el progreso para que no avance y su solución es la resignación».

También ha criticado que la Junta «destine dinero a un gimnasio en la CMA en lugar de a investigación».

Sobre los debates electorales, ha acusado a Mañueco de «esconderse». «Cuando Mañueco dice una cosa prepárense para la otra, como no gobernar con Vox o debatir pero no tanto. Tienen que ser dos debates mínimo y está claro que los debates cara a cara no van con él porque lo suyo es esconderse y no trabajar».

Sobre el objetivo en número de parlamentarios, ha destacado que «salimos a ganar con una apuesta contundente con lo mejor del partido. Salimos a por todas y a mí lecciones de sorianismo no me va a dar nadie. Si digo que 3 váis a titular por ahí, por eso digo 5».