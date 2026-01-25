Martínez Mínguez reclama la vigencia de la obra de Pablo Iglesias Posse

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El secretario del PSOECyL y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, asistió este sábado a la inauguración de la exposición de la Fundación Pablo Iglesias Posse en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. El político soriano reivindicó la figura del fundador del PSOE y de UGT, del que este año se cumplen 100 años desde su muerte, defendió que sus ideas siguen de plena actualidad y alertó de que «los dos objetivos de la ultraderecha» son la lucha obrera y el feminismo.

Acompañado por el secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Manuel García Salgado, y por el secretario provincial de UGT, Juan Manuel Peña, además de por un nutrido grupo de cargos políticos locales y provinciales, Martínez Mínguez recordó la fundación del PSOE en 1879 y de «nuestra organización hermana, UGT», en 1888 por parte de Pablo Iglesias, e, incidió en la vigencia política, social y territorial del pensamiento de Pablo Iglesias, destacando su papel como impulsor de la organización obrera, la lucha sindical y la igualdad de oportunidades.

Martínez subrayó que la exposición llegue a Soria no es casual, ya que la figura de Pablo Iglesias también conecta con la lucha contra los desequilibrios territoriales y el exilio forzado por falta de oportunidades, una realidad que sigue afectando a Castilla y León y, especialmente, a la provincia de Soria.

Asimismo, alertó sobre el auge de la extrema derecha y sus ataques a dos pilares fundamentales del Estado de Derecho: la lucha sindical y el feminismo, recordando que el socialismo, desde sus orígenes, ha defendido la igualdad entre las personas y los territorios, la redistribución de la riqueza y la democracia como herramientas para construir una sociedad más justa.

La muestra se denomina ‘Pablo Iglesias. Vigencias’, una muestra conmemorativa del centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, una de las figuras clave en la construcción del movimiento obrero, la democracia y el Estado social en España.

La exposición, llega a Soria como primera sede en Castilla y León dentro de un recorrido itinerante por distintas capitales de la Comunidad. Su objetivo es acercar a la ciudadanía el pensamiento y el legado de Pablo Iglesias desde una perspectiva contemporánea, poniendo en valor la plena vigencia de sus ideas en la sociedad actual.

Peña destacó que Pablo Iglesias «es una figura que hoy está más de actualidad que nunca», subrayando que, aunque el paso del tiempo haya amarilleado las páginas de sus obras, «lo que nunca ha amarilleado es su pensamiento». Peña recordó su lucha por la jornada laboral de ocho horas, el fin del trabajo infantil y la defensa de los derechos de la clase trabajadora, afirmando que gracias a personas comprometidas como él «hoy podemos gozar del régimen de derechos y del Estado social del que disfrutamos».

Por su parte, García Salgado puso en valor la dimensión europea e histórica de Pablo Iglesias Posse, señalando que se trata de una figura «que no siempre ha sido tratada con justicia», pese a ser un referente internacional en la construcción de una sociedad de derechos, libertades y avances sociales. García Salgado recordó que Pablo Iglesias fue fundador de dos organizaciones más que centenarias, el PSOE y la UGT, y remarcó la importancia de trasladar este legado especialmente a las generaciones jóvenes, advirtiendo de que «lo que no se defiende, corre el riesgo de perderse».

Por su parte, lejos de ser una biografía convencional, la exposición ofrece un recorrido moderno, visual y participativo, combinando diseño gráfico, recursos audiovisuales y herramientas tecnológicas para hacer comprensibles y atractivas las ideas de Pablo Iglesias a todas las generaciones, con especial atención al público joven.