El programa Incorpora de la Caixa facilita 116 contrataciones en Soria de personas vulnerables

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El programa de inclusión laboral Incorpora, impulsado por la Fundación la Caixa, facilitó en 2025 un total de 116 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en Soria, según ha señalado este martes la entidad financiera. El balance anual del programa vuelve a poner de relieve, explica la Caixa, el papel "clave" de las 51 empresas sorianas que han colaborado a lo largo del año "apostando por un modelo de contratación más inclusivo".

Pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual, señala la entidad. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas.

Para reducir estas brechas, la Fundación la Caixa impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11 %, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025. Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan de manera significativa sus oportunidades de inserción laboral.

En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27 % correspondió a mujeres, un dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo. En Soria, de las 116 contrataciones impulsadas, 52 correspondieron a mujeres.

"Un método que transforma vidas"

El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral. Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona. Mediante un "acompañamiento cercano y especializado", impulsan la mejora de las competencias profesionales y personales, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.

«Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima», explica el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón.

El programa actúa como nexo entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Las empresas participantes cubren vacantes y se implican en modelos de contratación responsables que favorecen la existencia de entornos laborales más diversos.

La mayoría de las inserciones impulsadas por el programa en el último año se han concentrado en el sector servicios, principal motor del mercado laboral español. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este sector concentra más del 76 % del empleo en España. En este ámbito destacan las inserciones en hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística.

Este alineamiento con las necesidades del mercado laboral facilita oportunidades de empleo para las personas participantes y contribuye al dinamismo económico y al impacto social del programa.

Acción social con impacto

La Fundación la Caixa explica que impulsa una acción social de alcance estatal orientada a promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las etapas de la vida, con especial atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, la promoción del empleo, las personas mayores y quienes afrontan situaciones de mayor fragilidad social o sanitaria.

Desde una perspectiva integral y personalizada, la Fundación desarrolla sus programas en alianza con entidades sociales locales, que conocen de primera mano la realidad de cada territorio.

A través de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la Fundación la Caixa "refuerza su apuesta por la transformación social y el desarrollo de una sociedad más inclusiva". En 2026, la Fundación cuenta con un presupuesto histórico de 710 millones de euros, lo que supone un 8,4% más que el año anterior. Del total de esta inversión, cerca del 60% se destina al desarrollo de programas de transformación social.