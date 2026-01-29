El Ayuntamiento de Soria colabora con Fadess para reducir la brecha digital

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria presentó un convenio de colaboración con la Fundación Fadess destinado a reducir la brecha digital, combatir la soledad no deseada y facilitar el acceso a trámites online a personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La concejala de Acción Social, Ana Romero, enmarcó este acuerdo dentro de la estrategia municipal del Segundo Plan de Personas Mayores y de la colaboración estable con el tercer sector. «Cuando el Ayuntamiento hizo el diagnóstico para elaborar el plan para personas mayores, detectó entre nuestros más mayores la preocupación que tenían con la brecha digital y por la soledad no deseada», refirió.

Romero señaló que muchas personas mayores manifestaron dificultades para realizar trámites online, especialmente con bancos, citas médicas y administraciones públicas, lo que ha motivado el impulso de este convenio como una herramienta para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y reforzar su autonomía. El acuerdo incluye servicios de atención y acompañamiento a personas mayores, apoyo en trámites administrativos y competencias digitales, así como acciones comunitarias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la autonomía y los derechos de este colectivo.

El servicio está ubicado en un despacho de Servicios Sociales en la plaza Mayor y ofrece atención presencial diaria. Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 674 392 725 ó del correo electrónico brechadigital@soria.es, además de acudir directamente a las dependencias municipales.

Por su parte, la responsable de Fundación Fadess, Natalia Briongos, subrayó la importancia de visibilizar la capacidad laboral de las personas con discapacidad. «Es importante que la sociedad vea que nuestro colectivo de personas con discapacidad, que son vulnerables a la hora de encontrar un trabajo, pueden realizarlo y pueden aportar a la sociedad», afirmó. El proyecto permitirá apoyar a otros colectivos vulnerables, especialmente en el ámbito de la brecha digital, ayudando en trámites cotidianos como citas médicas, gestiones bancarias o inscripciones en programas municipales. El programa busca garantizar la igualdad de acceso a los servicios, tras los cambios derivados de la pandemia.