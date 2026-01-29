Los sindicatos temen en abril concurso de acreedores en Losán si no hay un plan

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO temen que la empresa Losán de Soria se verá abocada a un concurso de acreedores en abril si en estos tres meses la compañía no presenta el plan de reestructuración y el plan de viabilidad. Hoy 29 de enero acaba la prórroga que otorgaron los tribunales gallegos para dar a conocer estos planes de los que no se conoce nada.

El proceso judicial permite conceder una última prórroga de otros tres meses, hasta abril, pero sería la última y «si en estos meses no se ha hecho nada la empresa entrará en concurso de acreedores», manifestó ayer el secretario provincial de UGT-FICA, Pablo Soria, que explicó que fue una posibilidad que puso encima de la mesa la empresa en la reunión de la semana pasada.

Los representantes de los sindicatos lamentan que a fecha de hoy la situación empresarial no ha variado, «lo único que ha pasado es que se está minando la salud de los trabajadores», puntualizó Soria.

Los responsables sindicales anunciaron que van a estar vigilantes al pago de la siguiente nómina a la plantilla que es la que corresponde al mes de enero. De no ser así, la deuda se sumaría a otras dos mensualidades y a una paga extraordinaria, que se encuentran todavía sin abonar.

Pablo Soria criticó la «falta de respeto» a la plantilla de Losán ante la incertidumbre diaria en la que están sumidos desde hace años por la situación de inestabilidad de la planta de Soria, cuyo detonante fue el parón de la producción del tablero aglomerado que había sido uno de los pilares de la fábrica soriana.

Ondara

Los secretarios de Industria de UGT y CCOO realizaron ayer estas manifestaciones a los periodistas, en las que también abordaron el problema laboral en la empresa Ondara, en la que anunciaron que una decena de trabajadores de Ondara han decidido iniciar la vía judicial para reclamar a la empresa las deudas en conceptos salariales de complementos y vacaciones no disfrutadas.

Al parecer a este pequeño grupo de trabajadores se les ha acabado la paciencia y acuden al Juzgado para que la empresa les abone un pago que supera los 11.000 euros a cada uno de ellos.

Las cantidades corresponden a un complemento mensual que se comprometió a pagar la empresa en el acuerdo para la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) inicial tras la negociación con los sindicatos.

Dentro de la empresa hay otro grupo de trabajadores que han alcanzado acuerdos individuales para comenzar a hacer efectivos pagos de manera prorrateada a partir de este mes de enero, que desde los sindicatos esperan que se cumplan, así como exigen el abono a algunos empleados de cantidades de pagas extraordinarias del año pasado.

«Queremos que la situación laboral en Ondara se normalice», puntualizó la secretaria provincial de Industria de CCOO, Amor Pérez, «queremos que sea un centro de producción normal y que la plantilla tenga un empleo estable».

En el mes de febrero concluye la sexta prórroga del ERTE y «esperamos que se levante», puntualizó Pablo Soria y expresó el deseo de no entablar una nueva negociación para comenzar una nueva prórroga.

«Llevamos mucho tiempo negociando ERE's y ERTE's y hemos tenido reuniones con la Junta y en esta empresa todo depende de la financiación», agregó el representante de UGT que expresó su hartazgo de que las empresas en Soria todo dependa de la financiación externa y que no haya proyectos sólidos que creen empleo de calidad en la provincia.

A pesar de la complicada situación laboral por la que atraviesa la empresa, instalada en el PEMA y dedicada al cultivo de cannabis medicinal, ha incorporado recientemente a 6 trabajadores y en la actualidad cuenta con una plantilla de 54 empleados.

Zf de Ólvega

Por otra parte, evaluaron la evolución del ERTE en la empresa Zf Aftermarket, de Ólvega, del que dijeron que en el mes de noviembre la regulación usada por la empresa ha sido menor de la prevista, por lo que desde la parte sindical se espera que una vez que se ha aplicado la reestructuración la actividad laboral en la fábrica se normalice.

El ERTE en Zf se aplicará hasta el 31 de octubre de 2026, y afecta a 400 trabajadores, tal y como acordaron la empresa con los representantes de los trabajadores.