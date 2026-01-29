Dos empresas de Soria, reconocidas en los premios de bodas Wedding Awards 2026

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos empresas de Soria han resultado reconocidas en los premios del sector de las bodas Wedding Awards de 2026. La Moderna Rural Shop, de Arcos de Jalón, lo hace en la categoría de 'Flores y Decoración'; FestiSoria, en el de 'Música'. El portal bodas.net es el encargado de convocar estos premios que reconocen áreas nupciales que van desde 'Lugares para boda' a 'Fotografía', 'Invitaciones de boda', 'Transporte', 'Catering', 'Tartas', 'Luna de miel', 'Detalles' o moda para hombre o mujer así como los complemento o la joyería entre otras categorías.

En el caso de FestiSoria cuentan con 19 opiniones, una media de cinco estrellas y "el 100% de las parejas lo recomienda". En su ficha se definen como "un grupo de amigos amantes de la música, el buen rollo y los grandes momentos, que tras muchas noches de fiesta decidieron hacer de su hobby su profesión. Lo que empezó con una pequeña mesa de mezclas y dos altavoces, pronto se convirtió un pequeño camión con el que recorrían Soria de pueblo en pueblo. Gracias al esfuerzo de todo el equipo y el apoyo de la gente, fueron aprendiendo y creciendo hasta conseguir ofrecer el conjunto de servicios con el que hoy cuentan para hacer que vuestra fiesta sea única".

Por su parte La Moderna Rural Shop no se queda atrás en cuanto a satisfacción de los contrayentes, ni mucho menos. Con 30 opiniones, el 100% de recomendaciones y una media de cinco estrellas, también se lleva el premio Wedding Award 2026 por su labor en las bodas.

En su ficha explica que "tener una floristería en una zona rural y a la vez ser tendencia en decoración no es una tarea fácil. Desde el sur de Soria, María y Clara han conseguido inundar de color cientos de bodas por todo el territorio nacional a través de su floristería rural La Moderna Rural Shop. Alejándose de lo convencional, pero con una esencia muy rústica y colorida, La Moderna os ofrece todo lo necesario para celebrar vuestra boda. Además del servicio de decoración de iglesias, fincas, salas o restaurantes, en La Moderna podréis adquirir todo lo necesario para que en vuestra boda no falte ni un detalle. Ramos de novia, prendidos, replicas, tocados, etc. Tanto en flor natural como preservada".