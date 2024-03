La Moderna Rural Shop, las flores del sur de Soria que pasan de hobby a negocio 10

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Por sus manos se deslizan paniculata arco iris, eucalipto, limoniun, astilbe, narcisos, statis melocotón, flor de arroz, dalias, verónicas, cosmos, hortensias... El amor a las flores se lo inculcó su abuela Isabel. Nueva pobladora, emprendedora e ‘influencer’ sin quererlo. Ella es Clara Sanz Pascual y desde el sur de Soria, en Arcos de Jalón, comercializa flores frescas, secas y preservadas cultivadas en Somaén para todo España.

Las redes sociales le han ayudado tanto que lo que iba a ser un pequeño negocio de venta de flores para la comarca del Jalón se ha convertido en un negocio al que suma, poco a poco, nuevos trabajadores. “Abrí la Moderna Rural Shop porque quería un trabajo a media jornada. Estaba criando a mis hijos y pretendía tener un empleo que me permitiera conciliar. Ahora le echo muchas horas y he contratado a otra persona”, relata.

La emprendedora, con raíces sorianas, vivía en Madrid con su pareja y sus dos hijos. Consideraba que la ciudad no era un buen lugar para criar a sus niños y, por ello, decidió volver a residir al pueblo de sus abuelos. En Arcos de Jalón montó una floristería o ‘rusti tienda’ y en Somaén un huerto de flores fabuloso, informa Ical.

Clara Sanz en su floristería de Arcos de Jalón.ical

“En Arcos de Jalón no había floristería y yo siempre lo tenía en mente. Trabajaba en una constructora y al reincorporarme de mi baja por maternidad me despidieron. Empecé a hacer cursos de formación y talleres relacionados con el mundo floral. Me reconvertí”, resalta.

Muchas de las flores son sembradas en primavera y a partir de Todos los Santos el huerto deja de dar hasta la próxima primavera. El espacio de Somaén ya existía pero hasta su llegada estaba sin sembrar.

Clara admite que sus más cercanos no creyeron que el negocio pudiera ser rentable. Abrir una tienda de flores en la provincia más despoblada de Europa les parecía apostar por un negocio abocado al fracaso. “A los de mi alrededor les parecía una locura. Cuando empecé con la floristería vieron que era algo serio y ahora nos apoyan y se vuelcan con nuestro negocio. Tengo mucho apoyo de mis vecinos”, cuenta.

Ella fue consciente de que la Moderna Rural Shop no podía nutrirse únicamente del día de San Valentín, de las pocas bodas que se celebran por la zona o del día de Todos los Santos y, por ello, empezó a realizar proyectos con flores secas y subirlos a Instagram. Además subió contenido de cómo cultivaba sus flores en el huerto de Somaén, algo que engancho a sus ‘seguidores’ y que hizo crecer su negocio de forma exponencial.

Su sencillez a la hora de conectar con el público, las indicaciones de cómo realizar proyectos florales que se pueden conservar y su creatividad han hecho que se interese por su negocio medios nacionales y que acumule más de 225.000 seguidores, “más del doble que toda la población soriana”. “El 70% de mi trabajo llega a través de las redes sociales. Abrí mi negocio sin pretensiones, más como un hobby. Ahora subo cuatro o cinco publicaciones a la semana”.

Entre los pedidos que ha tenido destaca uno que llegó de Italia. Una novia le pidió 400 letras con flores para adornar sus mesas. Todos sus proyectos están personalizados y, próximamente, va a realizar un trabajo con una gran firma.

La emprendedora, que en su etapa como nueva residente en la España vaciada tuvo otro hijo más, no pidió ninguna ayuda pública. Es consciente que si no hubiera acudido a las redes sociales su negocio no hubiera crecido, ya que Soria no tiene masa poblacional para un negocio de flores rentable.

Afirma que ser florista no es un trabajo para ella, a pesar de que hay días que no sabe calcular las horas que invierte. Sin embargo, afirma que pasar el día en el huerto o hacer ramos no es un trabajo, sino un hobby. “Yo no cuento las horas. Para mí es una forma de vida y soy consciente de que no desconecto, pero mi trabajo no me cansa”.

Su compromiso con el medio rural, la belleza de su proyecto, la calidad de sus productos y su sencillez auguran que la Moderna Rural Shop se convertirá en un proyecto con sello ‘Soria’ que no dejará de crecer.