El PP de Soria tira del "banquillo" de la militancia para completar su lista electoral

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El PP de Soria presentará el 2 de febrero su candidatura completa para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, como anunció el presidente provincial del partido, Benito Serrano, quien avanzó que han trabajado con el "banquillo" de la militancia para realizar una propuesta que se deberá ratificar en los órganos del partido, que se reunirán este fin de semana, de modo que sea de forma coordinada en todas las provincias de la Comunidad.

"Hay una propuesta provincial en la que llevamos mucho tiempo trabajando, esto no se hace en una tarde, hay que hablar con mucha gente, hay que ver muchas cuestiones que atañen al partido en el ámbito provincial. Y lo haremos público el próximo lunes", indicó sobre una lista cremallera, sin determinar hasta qué punto existe renovación. Serrano hizo estas declaraciones junto a la consejera de Educación, Rocío Lucas, cabeza de candidatura.

"Lo que sí que podemos decir es que hemos trabajado con el gran banquillo que tiene el PP en sus militantes. Dentro de ese abanico enorme de posibilidades que el Partido Popular tiene a lo largo y ancho de la provincia, hemos hecho lo que pensamos que es un gran planteamiento para defender esta provincia", apuntó el presidente provincial, quien matizó: "Nosotros creemos mucho en abrir las posibilidades a personas que, siendo del PP, no han tenido cargos significativos". Añadió que se trata de "una lista capacitada", conocedora de todo el ámbito provincial.

En ese sentido, alabó el papel de Rocío Lucas como consejera de Educación, "con unos resultados admirados por todos en los informes PISA". La candidata afirmó que "es un honor representar a los sorianos y a las sorianas y es un honor seguir trabajando y luchando para que nuestra provincia siga teniendo oportunidades, creciendo y teniendo todas las riquezas y todas las oportunidades que se merece, que nos merecemos todos los sorianos".

"Es un gran orgullo participar en este proyecto del PP de Soria y de de Castilla y León, un proyecto sólido, con rumbo, liderado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, con el que pretendemos que nuestra provincia y nuestra comunidad se posicione entre los tres primeros puestos como ciudad, provincia y comunidad autónoma para vivir", dijo Luca, que incidió: "Han sido un periodo de 4 años donde hemos trabajado intenso y duro para que la gestión se ponga de manifiesto, para que las realidades estén ahí y para que todos los sorianos hayan podido ver lo que se ha hecho y que eso esté en realidades y en cosas palpables y concretas. En eso es lo que nos vamos a seguir comprometiendo y trabajando, y en eso es lo que voy a poner mi empeño personal, con todo mi trabajo, mi dedicación y con todas y cada una de las células de mi cuerpo para que nuestra provincia tenga ese puesto que se merece y que nos merecemos todos los sorianos".

Lucas se refirió a Soria Ya, a preguntas de los periodistas sobre su resultado de tres procuradores en las últimas elecciones, y afirmó que "es un partido que se ha dedicado a hacer palabras, a presentar propuestas, pero no hay ninguna realidad. Eso lo tendrán que valorar los sorianos y las sorianas".

Desde el PP aseguraron que aspiran a la mayoría absoluta en toda la provincia. "Sabemos que el candidato que presenta el Partido Socialista a nivel regional es soriano, que siempre tiene un arrastre, pero también llamamos a que el voto se medite, a que vean los ejemplos de gestión de unos y de otros", instó Serrano, comentando declaraciones del PSOE. "A mí hablar de que vamos a dejar una provincia que no la va a conocer ni la madre que la parió. Pero es que hay que saber si es en positivo o en negativo".

Ante eso, Serrano destacó que "el PP presenta gestión". "Evidentemente hay muchas cosas que hay que mejorar", reconoció, "pero hay cuestiones que en el día a día nos las vamos a jugar, que bajen considerablemente en la calidad".