Soria Ya pregunta a Óscar Puente y a ADIF por el estado y el calendario del ferrocarril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya quiere datos concretos sobre el ferrocarril en Soria, tanto sobre el estado de la infraestructura como sobre los planes y fechas de futuro. Para ello ha remitido cartas tanto a Óscar Puente como ministro de Transportes como a ADIF solicitando información de forma que, si responden, se cuente con una 'radiografía' del tren en Soria.

Soria Ya ha remitido sendos escritos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente de ADIF, Pedro Marco Peña, para exigir información detallada, garantías técnicas y un calendario verificable sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias que afectan a la provincia de Soria. La iniciativa surge tras los graves acontecimientos ocurridos recientemente en la línea ferroviaria de Córdoba, en el entorno de Adamuz, que han puesto de manifiesto las consecuencias que puede tener la falta de mantenimiento adecuado y la dejación prolongada de las infraestructuras ferroviarias, incluso en corredores con mayor tráfico y prioridad dentro de la red estatal.

Desde Soria Ya se advierte de que estos hechos generan una preocupación aún mayor en una provincia que arrastra décadas de abandono ferroviario. La interrupción prolongada del servicio, los retrasos reiterados en las obras, la ausencia de un calendario firme durante largos periodos y el deterioro histórico de la infraestructura han consolidado en Soria una percepción de abandono estructural difícilmente justificable en un servicio público esencial.

En los escritos dirigidos tanto al Ministerio como a ADIF, los sorianistas reclaman información concreta sobre el estado real de la infraestructura ferroviaria convencional Soria–Torralba en este momento; de la línea ferroviaria que enlaza Medinaceli, Arcos de Jalón y Santa María de Huerta; así como del tramo de AVE que transcurre por el sureste de la provincia de Soria.

Asimismo, se reclaman detalles sobre las actuaciones de mantenimiento y control de seguridad que se están ejecutando, tanto durante el periodo de obras como en los tramos ya intervenidos, las garantías técnicas y operativas que se están adoptando para evitar situaciones derivadas de una posible degradación de la vía, y un calendario comprometido, con fechas verificables, para la finalización de las obras y la recuperación del servicio ferroviario.

El movimiento ciudadano recuerda que la seguridad ferroviaria no puede depender del volumen de tráfico ni del peso político del territorio al que presta servicio una línea, y subraya que provincias como Soria no pueden seguir pagando las consecuencias de una priorización sistemáticamente desigual en materia de infraestructuras.

Soria Ya espera transparencia por parte del Ministerio de Transportes y de ADIF, acorde con la gravedad de la preocupación trasladada y con la necesidad de garantizar seguridad, fiabilidad y equidad territorial en el sistema ferroviario.