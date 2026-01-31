El PSOE deja ahora en el aire recuperar la gestión de jardines de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, aseguró este viernes en el pleno que el expediente sobre el servicio de parques y jardines se iniciará este trimestre, tanto si se municipaliza como si se acomete una licitación para un nuevo pliego, lo que llevó al equipo de Gobierno a tumbar la moción presentada por el grupo popular municipal para instar a la renovación del contrato de prestación del servicio, caducado desde octubre de 2018, que sí contó con el apoyo de los dos concejales de Vox.

El concejal del PP en el Consistorio de la capital, Javier Jiménez, insistió en la defensa de su moción en que no entiende cómo el Ayuntamiento sigue con un contrato que venció hace siete años con unas circunstancias que han cambiado en todo este tiempo, y lo vincula a la «vaguería y dejadez prolongada» del equipo de Gobierno. «El adjudicatario viene obligado a seguir hasta el nuevo, pero ¿está actualizada la limpieza de las zonas verdes?, ¿han acordado el precio por metro cuadrado de jardín, por unidad de arbolado?, ¿se ha tenido en cuenta el incremento de superficies respecto de 2012 que es cuando se adjudicó el contrato?, ¿las condiciones económicas y laborales son las mismas que para el personal laboral del Ayuntamiento cuando se activa un plan de nieve en la ciudad?». Preguntas formuladas a Muñoz durante el debate de la moción, que luego se quedó pendiente al indicar el concejal de Hacienda que el equipo de Gobierno se está planteando remunicipalizar el servicio de parques y jardines.

A este respecto, Jiménez cuestionó que el Ayuntamiento pueda asumir la plantilla: «¿No tienen personal propio para montar las plantas de un belén de Navidad y van a tener para gestionar todo el servicio de parques y jardines?, ¿tienen personal para ello o lo van a dejar en manos de la Concejalía, o peor aún y van a recurrir a las Empresas de Trabajo Temporal como están haciendo en otros servicios?». En ese sentido, pidió aclarar la situación en la que se quedarían los trabajadores de parques y jardines.

También indicó que en el contrato con la empresa Talher conllevaba la obligación de montar y desmontar el belén de Navidad según el propio documento, pero que desde que finalizó el plazo del adjudicatario desconocen si ha venido realizando ese servicio porque desde la Navidad 2020 viene formalizando contratos menores con una tercera empresa, que volvió a acusar es de un «familiar del alcalde», alegando entonces que tenía que ser una empresa especializada en plantas porque el Ayuntamiento no tenía medios: «¿Y se están planteando la remunicipalización?». A su juicio, «hay dos cosas claras: dejadez y falta de gestión por un lado, y mamoneo con dinero público por otro».

Muñoz ratificó que «el servicio de parques y jardines se está prestando conforme al contrato; a día de hoy no existe ningún incumplimiento acreditado». Sí reconoció que el contrato «está vencido» y que «se podían haber hecho mejor las cosas», pero también garantizó que «la empresa está obligada a su cumplimiento hasta que haya una nueva adjudicación o que el Ayuntamiento le releve de su función».

Además de que se está garantizando una prestación adecuada, recordó que «se ha ido actualizando en el tiempo, tanto de los servicios prestados como de las tarifas que permiten licitación» y volvió a poner sobre la mesa que el Consistorio mantiene desde hace tiempo la intención de municipalizar si las condiciones jurídicas y económicas lo permiten. «En la actualidad se encuentra encima de la mesa de los servicios jurídicos y económicos de esta casa una estimación del coste que nos tiene que llevar a una decisión en breve en cuanto a la prestación del servicio, es decir, municipalizar o acometer una licitación para un nuevo contrato». No obstante, puso de manifiesto que el equipo de Gobierno garantiza que «este expediente se iniciará este trimestre en cualquiera de los casos. Quédense tranquilos. El compromiso del equipo de Gobierno con la licitación de este servicio está garantizado».

Muñoz lamentó que al PP se le olvidara incluir las peticiones que planteaba en la moción durante la comisión extraordinaria que se desarrolló el pasado lunes sobre parques y jardines, y criticó que parece que «el grupo popular aprovecha los plenos para ejercer de portavoz y tener su minuto de gloria de cara a ser el cabeza de lista de su partido en las elecciones municipales del año que viene».

Aseguró el concejal de Hacienda que «el Ayuntamiento ha actuado garantizando la correcta prestación de los servicios, optando por procedimientos contractuales específicos con publicidad y concurrencia para garantizar la seguridad jurídica y el interés general, con lo que ha quedado demostrado una vez más que una moción del grupo popular en este pleno no se utiliza para mejorar el servicio al ciudadano, sino más bien para la puesta en escena de alguno de sus integrantes, pensando más en situarse en el mejor puesto posible dentro de su grupo que en el bienestar del ciudadano».

A este respecto, Javier Jiménez le increpó que no le presumía «tanta torpeza política: mi única ambición en el ayuntamiento es la de que cada uno de ustedes se vaya a su casa en las próximas elecciones. Me encanta que venga usted a organizar mi grupo, mis intervenciones y mis postulados. Que me diga eso cuando tenemos a la titular del área de parques y jardines y no está hablando o ¿es que usted se está postulando para ser alcalde?».

También al pleno se llevó el recurso que presentará el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional contra la Agencia Tributaria, a la que objeta 1,7 millones de euros por el IVA del mercado de abastos. Le reclama la devolución de 1,2 millones de la obra principal y mantiene en suspenso el abono de otros 537.000 euros por los trabajos del edificio anexo.