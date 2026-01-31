El Día Escolar de la Paz inunda Soria con los deseos de los más pequeños

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los centros escolares de Soria celebraron este viernes, tanto en la capital como en la provincia el Día Escolar de la Paz. Los más pequeños pusieron el acento en frases y lemas en los que la Paz era el denominador común. Todo ello para conmemorar el 30 de enero ya que este día, pero del año 1948, fue asesinado Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas, por un disparo de un extremista. Desde 1993 esta efeméride está reconocida por la Unesco de forma oficial buscando que los centros educativos se conviertan en espacios de convivencia donde los niños aprendan a resolver conflictos mediante el diálogo y luchando contra el acoso escolar y la promoción de los Derechos Humanos

En concreto, los tres colegios católicos de la capital se dieron cita en el Árbol de la Música, en el corazón de la Alameda de Cervantes, bajo el lema ‘Cultivando la Paz’ con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre temas de gran relevancia social y fomentar la reflexión y el diálogo en torno a la paz y la justicia, tal y como indicaron a través de un comunicado.

Cada colegio participante presentó una manualidad especial. En concreto, cada uno de los niños portó una cartulina con forma de fruta en la que figuraba una palabra clave sobre el tema que ha reflexionado cada centro educativo. En torno al Árbol de la Música colocaron los frutos que representan las semillas que hay que sembrar para que florezca el árbol de la Paz. La unidad, representada en un racimo de uvas fue el fruto del colegio Santa Teresa de Jesús; la amistad, asociada a una fresa, la aportaron los alumnos de Trilema mientras que los estudiantes del centro Nuestra Señora del Pilar acudieron con una naranja con la palabra solidaridad.

Además, un alumno representante de cada colegio leyó un manifiesto sobre la temática trabajada. Así, el colegio Escolapias reflexionó sobre la paz en familia; la paz en el colegio fue la temática de Trilema y, por último, los alumnos de Escolapios expusieron su reflexión sobre la paz en Soria. El evento culminó con una oración conjunta como símbolo de la unión y compr0miso de todos los participantes, cerca de 150 alumnos más los profesores de cada centro, por construir un futuro en paz.

De la misma forma, en el CEIP Infantes de Lara de la capital alumnos y profesores salieron al patio para conmemorar esta efeméride. «Cada clase ha trabajado una frase relativa a la paz a través de un cartel. Todas son frases encaminadas a fomentar la paz y la convivencia», indica Marta Fernández, jefa de estudios del centro. Entre ellas, ‘La Paz, empieza en tu corazón’, ‘Si cuido de ti y cuido de mi, la Paz vive aquí’, ‘Un gracias, una sonrisa son semillas de paz, ¡siembra muchas!’ o ‘Nos encontramos en la diferencia. Nos respetamos en la igualdad’.

Los alumnos, explicó la jefa de estudios, «se han colocado alrededor del campo de fútbol y cada grupo ha leído su frase». Al final, continuó, «la intención ha sido formar un corazón». Después, «todos hemos cantado y bailado el Himno del Infantes».

El acto de este viernes, aseveró, «es el colofón a varias semanas de trabajo de la comunidad educativa» bajo la coordinación del grupo de convivencia del centro encabezado por Laura Álvaro que ha organizado la jornada tras poner en común las frases seleccionadas con la finalidad de que ninguna se repitiera. El objetivo de esta actividad es que los alumnos se conviertan en protagonistas de la convivencia, plasmando su visión del mundo a través de la creatividad y la empatía.