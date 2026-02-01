El Instituto Micológico Europeo abre la inscripción para el Curso de Orientador Micológico 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Nueva convocatoria para formarse en el ámbito de los hongos y las setas como orientador micológico. Los interesados podrán inscribirse hasta mediados de mes para optar a alguna de las 30 plazas. La iniciativa es de carácter nacional aunque las prácticas se harán en los pinares de Soria, el Moncayo de Zaragoza y fincas truferas de Teruel.

El Instituto Europeo de Micología- European Mycological Institute- (EMI) con sede en Soria, junto a la Asociación MicoAragón y Mycotour, anunció la apertura de la convocatoria nacional para el Curso de Orientador Micológico 2026, cuyas inscripciones se abrirán hasta el 15 de febrero. Esta tercera edición nacional consolida una formación acreditada, especializada y con una creciente proyección laboral dentro del sector micológico.

En sus dos ediciones anteriores, más de 60 personas obtuvieron esta acreditación, y alrededor de una decena ejercen ya como orientadores micológicos en distintos ámbitos profesionales.

La figura del orientador micológico se afianza así como un perfil clave para la gestión sostenible, la valorización de los recursos micológicos y la mejora de la seguridad y calidad de la experiencia del micoturista. Su labor supone un valor añadido para alojamientos rurales, empresas de turismo activo, museos, centros de interpretación y otras iniciativas locales vinculadas al territorio.

El curso está organizado y financiado por la Asociación MicoAragón (www.micoaragon.es), impartido por el biólogo y bioquímico Javier Marcos Martínez, experto en micología de reconocido prestigio, y cuenta con la acreditación del EMI, “garantía de rigor científico y calidad formativa”.

El programa formativo aborda aspectos como la biología general de los hongos, micorrizas y formas de vida; las ecologías principales de las setas silvestres en España; la normativa, riesgos y material necesario para la recolección de setas y trufas; y la identificación visual de especies comestibles y tóxicas de interés socioeconómico

También se explicarán las claves sencillas de determinación, la sintomatología y especies responsables de las intoxicaciones más frecuentes y los principales especies de hongos cultivados en España.

Además, incluye módulos específicos sobre la identificación de trufa negra, los hongos asociados a plantaciones truferas y las funciones del orientador micológico en actividades de micoturismo y trufiturismo, incluyendo el diseño de rutas y actividades complementarias.

La formación tiene una duración total de 200 horas, en formato híbrido, 170 horas de teoría online e incluyen 30 horas de prácticas y exámenes presenciales, distribuidas en tres fines de semana.

Las prácticas se desarrollarán en enclaves de alto interés micológico. En primavera en el entorno del Moncayo aragonés, en otoño en los Pinares de Soria y en invierno: plantaciones truferas de la provincia de Teruel.

El curso se impartirá de marzo a diciembre de 2026 y cuenta con una tarifa única de 242 euros. El alumnado recibirá un manual formativo físico de 260 páginas y, tras superar la evaluación final, obtendrá el certificado oficial y el carné acreditativo de Orientador Micológico. Las plazas disponibles se elevan a 30.