El mediador de la Guardia Civil de Soria: estabilidad emocional bajo estrés y autocontrol

El 22 de febrero un varón de 39 años saca a sus dos hijos de corta edad del colegio de Navaleno, después de montar un escándalo en el centro educativo, y se los lleva a casa donde se atrinchera, tras conocer que su mujer se encuentra denunciándolo por violencia de género.

La situación es crítica. Un parapetado con dos menores que no atiende a razones y que ha bloqueado la puerta de entrada al domicilio con muebles. La integridad física de los pequeños es lo más importante, de ahí que desconociendo las verdaderas intenciones del atrincherado, es necesaria la ayuda de un mediador.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria dispone de un negociador, una figura muy conocida en las películas. Pues sí. En Soria también hay un negociador de esta índole cuando las cosas se ponen muy feas, como fue el caso.

La pericia del agente, tras horas de negociación, hizo que el atrincherado se entregara, fuera arrestado y se pusiera fin a una situación crítica, que derivó posteriormente en una crisis educativa en la localidad, después de que el hombre fuera liberado con medidas cautelares y su familia pasara a la protección Viogén.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria explican que la Guardia Civil dispone de negociadores distribuidos en cada Comandancia especializados en la gestión y resolución de situaciones de crisis (como secuestros, atracos con rehenes, tentativas de suicidio…) y que buscan siempre una resolución pacífica sin uso de la fuerza.

Actúan como primer punto de contacto y diálogo en estos escenarios críticos. Estos profesionales combinan formación táctica con habilidades de comunicación, empatía y control emocional para rebajar la tensión y ganar tiempo. Cuando es necesario, se coordinan con otras unidades y servicios de apoyo.

En situaciones complejas con mayor riesgo o especialización, puede requerirse la intervención de negociadores integrados en la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, unidad de élite central que forma parte de la Red Atlas de la Unión Europea, y que combina capacidades avanzadas de negociación con apoyo táctico en operaciones de alto riesgo.

La UEI tiene una larga trayectoria en la gestión de crisis graves y casos de toma de rehenes.

La selección de negociadores se basa en perfiles con destacadas aptitudes de escucha, autocontrol, empatía y estabilidad emocional bajo estrés, y tras su selección reciben una formación específica avanzada impartida por especialistas para actuar ante escenarios críticos.

En la Comandancia de Soria se cuenta con un negociador que desempeña estas funciones dentro de sus cometidos habituales, aunque no está dedicado exclusivamente a la negociación.

En Soria ha intervenido en dos casos. El primero, la amenaza de bomba en una vivienda de Arcos de Jalón en junio de 2014. Un hombre de 50 años se atrincheró cinco horas en su piso y amenazó con suicidarse haciendo volar el edificio. Los expertos hallaron en su piso explosivo suficiente para hacer saltar por los aires varias viviendas. La Benemérita supo de las intenciones de este suicida, porque envió un mensaje de móvil a un amigo suyo, y actuó rápidamente acordonando la zona y desalojando a una veintena de familias residentes en la manzana.

En la localidad del sur de la provincia comenzaron la negociación de los agentes de la Comandancia de Soria aunque después vinieron los de la UEI, en vista de la gravedad y la presencia de explosivos. El hombre ingresó después en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Virgen del Mirón de la capital soriana.

El episodio de Navaleno ha sido el segundo en el que se ha requerido de la intervención de este tipo de profesionales para gestionar la situación y garantizar la seguridad.