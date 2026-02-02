Los Arcos de San Juan de Duero de Soria ganan 2.600 turistas en 2025 y cierran el año con 78.837 visitas

El monumento de los Arcos de San Juan de Duero es el enclave más visitado de los anexos del Numantino.Monteseguro Foto

Publicado por Verónica Reglero Soria

El monasterio de los Arcos de San Juan de Duero, en Soria, reafirma su posición como uno de los principales motores del patrimonio soriano cerrando 2025 con 78.837 turistas lo que representa un crecimiento del 3,41% respecto a 2024 al cerrar el año con 76.240 visitantes. Es decir, en términos absolutos, el monumento recibió en 2025 un total de 2.597 visitantes más que el año anterior.

Los Arcos de San Juan de Duero se sitúa como el monumento más visitado dentro de los seis centros que se agrupan bajo el paraguas del Museo Numantino. Así, las cifras oficiales de visitantes del año 2025 arrojan que el Museo Numantino y sus anexos San Juan, el yacimiento de Numancia, San Baudelio, Tiermes y Ambrona alcanzaron los 170.754 visitantes frente a los 167.102 de 2024 experimentando un crecimiento del 2,19% al registrar 3.660 visitantes adicionales en comparación con el ejercicio anterior.

Hay que constatar que los Arcos de San Juan de Duero se coloca a mucha distancia del segundo enclave más visitado de esta lista, el yacimiento de Numancia. Y es que, con un registro de 78.837 visitas, el monasterio a orillas del Duero ha conseguido doblar la cifra de turistas del yacimiento de Garray, que cerró el año con 35.614 personas. San Juan de Duero recibió 43.223 visitantes más que Numancia durante el último ejercicio. Es decir, por cada turista que recorrió las ruinas de la resistencia celtíbera frente a Roma fueron 2,2 personas las que pasearon por el impresionante claustro.

Con un total acumulado de 170.764 visitas entre los seis principales enclaves de la provincia incluidos en este listado, el monasterio de la capital el monasterio de los Arcos de San Juan de Duero no solo lidera el ranking, sino que prácticamente iguala la suma de todos los demás monumentos y museos juntos representando el 46,17% del total. El yacimiento de Numancia registra 35.614 visitas, un 20,86% del total y se consolida como el segundo gran referente, aunque a gran distancia del primero.

Cierra el podium la ermita de San Baudelio que alcanza las 24.250 visitas (14,20%), superando por estrecho margen al Museo Numantino que suma 23.737 visitas, captando el 13,90% de los turistas culturales. En la cola se sitúan el Museo de Ambrona con 4.178 visitas (2,45%) y el Museo de Tiermes con 4.148 visitas (2,42%).

En esta comparativa también hay que destacar el empuje de la ermita de San Baudelio, que a pesar de su ubicación aislada en Casillas de Berlanga, ha logrado atraer a 513 personas más que el propio Museo Numantino en la capital, demostrando que el turismo rural de calidad sigue ganando peso.

En cuanto a los meses de mayor afluencia, agosto consigue el mejor comportamiento con importantes cifras de visitantes en todos los enclaves. Así, el monasterio de los Arcos de San Juan de Duero es el único que supera las cinco cifras con 11.781 visitantes en agosto mientras que 5.846 turistas acudieron en el octavo mes del calendario al yacimiento de Numancia alcanzando 3.633 visitantes la ermita de San Baudelio. A continuación, el Museo Numantino con 3.197 turistas seguido de 798 el Museo de Ambrona y 631 el Museo de Tiermes. En total, el mes de agosto supuso 25.886 visitas a estos seis enclaves sorianos lejos del mes de abril con 20.634 turistas gracias a las fiestas de Semana Santa.

En este mes los Arcos registraron 9.205 turistas mientras el yacimiento de Numancia acogió a 4.585 visitantes y 2.934 la ermita de San Baudelio. Muy cerca pero en cuarto lugar, el Museo Numantino con 2.826 visitantes y en la cola los museos de Tiermes y Ambrona con 587 y 497, respectivamente.

El mes con peor comportamiento a nivel turístico en estos seis enclaves ha sido enero de 2025 al registrar únicamente 6.447 visitantes en total muy cerca de los 7.834 de diciembre. En concreto, en enero los Arcos registraron 3.036 visitas seguido de Numancia con 1.367, el Numantino con 1.168, San Baudelio con 750 y Ambrona con 126. Tiermes estuvo cerrado.