Cuerda del Pozo sigue al alza: ya rebasa en más de 10 puntos al año pasado

'Oleaje' en el embalse de la Cuerda del Pozo en una imagen de archivo. MARIO TEJEDOR

El embalse de la Cuerda del Pozo sigue de subida. El primer pantano de Soria en la cuenca del Duero ya rebasa las tres cuartas parte de su capacidad y supera en más de 10 puntos su estado en las mismas fechas del año pasado.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 189,577 hectómetros cúbicos de agua, el 76,20% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 168,672 hectómetros cúbicos, el 67,80%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 164,415 hectómetros cúbicos de agua, el 66,09% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 20,905 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 66,50 litros por metro cuadrado.