El Duero en Soria comienza a bajar tras una subida que multiplicó por 10 el caudal en algunos puntos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

No ha habido avisos ni alertas, pero el nivel del Duero en Soria ha dejado cifras inéditas desde hace tiempo en la provincia. Aunque en la tarde de este domingo va de bajada con los datos a las 19.00 horas -el lunes por la mañana llueve más según la Aemet- en algunos puntos se ha multiplicado su caudal habitual de los últimos meses.

Las propias estaciones de aforos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ponen en cifras lo que salta a la vista. La primera de ellas indica poco. Está justo a la salida de la Cuerda del Pozo y por ahí fluye lo que la infraestructura abre en cada momento, aproximadamente entre 1,5 y 2 metros cúbicos por segundo.

Pasada esta regulación sí se nota el efecto de la lluvia, del deshielo de la nieve y de que la tierra está más saturada de agua que cuando empezaron las lluvias. En la estación de medición de Garray los últimos meses el caudal era de 2,5-3 metros cúbicos por segundo. En la tarde de este domingo era de 9, el triple; el sábado había llegado a 19.8; y el miércoles de la semana pasada rondaba los 25, casi diez veces más de lo que venía siendo habitual.

En la siguiente estación de aforo de la CHD, la de Almazán, los datos son similares. Diciembre y buena parte de enero rondaban los 3 metros cúbicos por segundo. Este domingo por la mañana se ha medido un pico de 30 como el del miércoles, que por la tarde se ha estabilizado en 27 con los datos a las 19.00 horas.

El cuarto y último punto de medición de la CHD en Soria no está en el Duero, sino en el Ucero a su paso por Osma. Y es el que deja las cifras más espectaculares de la semana aunque vaya a la baja. El 1 de noviembre pasaban 0,55 metros cúbicos por segundo; el 1 de diciembre, 1,29; el 1 de enero había crecido a 2,46; y este domingo 1 de enero, a 24,5 metros cúbicos por segundo. El viernes pasaba de los 49, un dato que llamaba la atención de quienes paseaban por la zona y que se explica en parte en que es un río sin regulación por embalses.

Todo ello sin tener que dar la voz de alarma en Soria, aunque sí ha sido necesaria en otras provincias en tendencia de mejora. Siempre con la información oficial a las 19.00 horas, ha rebajado a dos los avisos hidrológicos activos, con nivel naranja en el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca); y en el río Eresma a su paso por Segovia capital, con un caudal de 26,10 metros cúbicos por segundo, una tendencia ascendente y un nivel de 2,23 metros.