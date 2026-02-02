La cámara de Soria y la Junta ofrecerán formaciones para emprender en el medio rural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria y la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ponen a disposición de emprendedores y empresas una serie de servicios gratuitos y personalizados para potenciar y fomentar el ecosistema emprendedor, con el doble objetivo de implementación y consolidación del tejido emprendedor y empresarial. Dentro de esta línea ha programado cinco talleres, dos en la capital y tres en pueblos de Soria.

Este programa se enmarca en el sello ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’ creado por ICECYL que como objetivo crear un marco estable para impulsar la creación y desarrollo de empresas, coordinando y potenciando conjuntamente todos los recursos de apoyo a los emprendedores en la Comunidad. Las actuaciones se dirigen a potenciar la creación de empresas durante las primeras fases de creación de la empresa: idea de negocio, asesoramiento y formación.

Estos son los 5 talleres programados:

18 de febrero: Diseña tu plan avanzado, 9.00 horas, Soria .

. Marzo: Diseña tu plan avanzado, 16.00 horas, San Esteban de Gormaz .

. Marzo: Diseña tu plan básico, 16.00 horas, Ólvega .

. Abril: Diseña tu plan básico, 16.00 horas, Almazán .

. Mayo: Diseña tu plan avanzado, 9.00 horas, Soria.

De este modo, se pone a disposición de los usuarios los recursos necesarios para ayudarles, a través del proyecto Diseña tu plan. Entre el catálogo de servicios gratuitos que se ofrecen se encuentra el asesoramiento individual personalizado, los talleres formativos, que proporcionarán conocimientos sobre estrategias en marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e inversión, así como actividades y recursos claves en la gestión.

Estos talleres, de nivel básico y avanzado, tratan de enseñar al emprendedor a definir su idea empresarial y aportarle los conocimientos básicos a tener en cuenta para desarrollar su proyecto, la redacción de su plan de empresa, mostrando los elementos clave que debe contener y adecuarlo a sus propias necesidades.

Con los 5 talleres de emprendimiento que se celebrarán a lo largo de los próximos meses en la capital y provincia, se pretende llegar al mayor número de potenciales emprendedores para, posteriormente, ayudarles a realizar sus planes de negocio viables para iniciar su actividad empresarial y fomentar el empleo. El primero de ellos, Diseña tu plan avanzado, tendrá lugar en Soria a las 9.00 horas el 18 de febrero y será de carácter presencial.

En lo referente a la financiación de los proyectos viables, los usuarios podrán conocer al detalle las ventajas que ofrece la Plataforma Financiera de Castilla y León, una herramienta puesta en marcha por el Ejecutivo Regional -a través del ICECYL- en colaboración con diferentes entidades financieras, creada con el fin de facilitar el acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad, tanto por empresas ya existentes como por nuevos emprendedores, a través de la combinación de recursos financieros públicos y privados.

También contarán con un profesional de la institución cameral que ejercerá de tutor para orientar a los emprendedores en los pasos que deben seguir hasta la puesta en marcha de la actividad y ayuda en la búsqueda de financiación y trámites necesarios. A estos profesionales, se unirán 16 especialistas de referencia de diferentes sectores productivos para ayudar a fortalecer el proyecto basándose en su propia experiencia ofreciendo mentorizaciones que ayudarán a los emprendedores.