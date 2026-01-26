Economía
La plataforma financiera de la Junta respalda más de 700 empleos en Soria
El balance del año pasado registra que la herramienta financiera del Ejecutivo autonómico gestionó apoyo económico para 231 proyectos empresariales que movilizaron una inversión de casi 62,2 millones
La plataforma financiera de la Junta de Castilla y León se acerca a la década de vigencia y en este tiempo se ha confirmado como una herramienta muy eficaz a la hora de brindar apoyo a proyectos empresariales de la provincia y del resto de la Comunidad. Solo el año pasado se facilitó el acceso a instrumentos financieros a más de 200 iniciativas empresariales. Los proyectos beneficiaron desplegaron una inversión que superó los 60 millones de euros y crearon o mantuvieron más de 700 empleos, según los datos facilitados por la consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
La plataforma es «una herramienta permanente de colaboración público- privada entre la Junta de Castilla y León y las principales entidades financieras que operan en el territorio autonómico, constituida para facilitar el acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad».
La propia Junta informó hace apenas unos días que la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Plataforma Financiera gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL), financió el año pasado 3.271 operaciones movilizando 617.692.336 euros y generando una inversión inducida de 799.073.641 euros, que se ha traducido en la creación y mantenimiento de 11.396 empleos, un 11 % más que en 2024.En el caso de la provincia de Soria, los datos concretos revelan que fueron 231 las operaciones aprobadas. Estos proyectos solicitaron acceso a financiación por valor de 48.251.000 euros con el objetivo de desarrollar inversiones que ascendían a 62,2 millones de euros. Estas operaciones lograron sostener 729 empleos en la provincia.
En el conjunto de la legislatura (2022-2025), la Plataforma ha financiado 14.376 operaciones por más de 2.452 millones en el conjunto de Castilla y León, lo que ha inducido inversiones por 3.877 millones de euros y ha contribuido a la creación y mantenimiento de 51.016 puestos de trabajo. Este elevado nivel de financiación ha sido posible gracias al compromiso financiero del ICECYL, que en 2025 aportó 71,6 millones de euros a las entidades colaboradoras Iberaval y Sodical, consolidando instrumentos financieros esenciales para emprendedores, autónomos y pymes, según informó la Junta. En total, durante la legislatura, las aportaciones alcanzaron 285,8 millones, de los que el 33,1 % se han destinado a Iberaval (94,6 millones de euros) y el 66,9 % (191,2 millones) a Sodical, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades de financiación empresarial.
Los datos de Soria en el 2025 son parecidos a los acreditados durante el ejercicio anterior. En el 2024 se logró financiación para 165 proyectos empresariales ubicados en la provincia de Soria. Se trata de iniciativas empresariales nuevas o ya implantadas de diversos sectores como la energía o la madera. Estos 165 proyectos sorianos lograron acceder a 38,9 millones de euros de financiación que sirvió para completar inversiones por valor de 74,3 millones de euros. Traducidos al empleo, estas cifras sirvieron para crear o mantener 486 puestos de trabajo en la provincia.
La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional. Su objetivo principal es proporcionar asesoramiento integral y apoyo técnico y financiero a las empresas, cubriendo sus necesidades de financiación para proyectos económica y comercialmente viables, con el fin último de mantener y generar empleo. Las líneas de actuación de la Plataforma se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: emprendimiento, crecimiento y reindustrialización, innovación e internacionalización. «Con ello se pretende impulsar los proyectos empresariales viables en Castilla y León mediante un procedimiento ágil de asesoramiento integral y apoyo tanto técnico como financiero, con el objetivo último de mantener y generar empleo», explican desde la Junta.