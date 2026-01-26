La plataforma financiera de la Junta respalda más de 700 empleos en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La plataforma financiera de la Junta de Castilla y León se acerca a la década de vigencia y en este tiempo se ha confirmado como una herramienta muy eficaz a la hora de brindar apoyo a proyectos empresariales de la provincia y del resto de la Comunidad. Solo el año pasado se facilitó el acceso a instrumentos financieros a más de 200 iniciativas empresariales. Los proyectos beneficiaron desplegaron una inversión que superó los 60 millones de euros y crearon o mantuvieron más de 700 empleos, según los datos facilitados por la consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

La plataforma es «una herramienta permanente de colaboración público- privada entre la Junta de Castilla y León y las principales entidades financieras que operan en el territorio autonómico, constituida para facilitar el acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad».

La propia Junta informó hace apenas unos días que la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Plataforma Financiera gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL), financió el año pasado 3.271 operaciones movilizando 617.692.336 euros y generando una inversión inducida de 799.073.641 euros, que se ha traducido en la creación y mantenimiento de 11.396 empleos, un 11 % más que en 2024.En el caso de la provincia de Soria, los datos concretos revelan que fueron 231 las operaciones aprobadas. Estos proyectos solicitaron acceso a financiación por valor de 48.251.000 euros con el objetivo de desarrollar inversiones que ascendían a 62,2 millones de euros. Estas operaciones lograron sostener 729 empleos en la provincia.

En el conjunto de la legislatura (2022-2025), la Plataforma ha financiado 14.376 operaciones por más de 2.452 millones en el conjunto de Castilla y León, lo que ha inducido inversiones por 3.877 millones de euros y ha contribuido a la creación y mantenimiento de 51.016 puestos de trabajo. Este elevado nivel de financiación ha sido posible gracias al compromiso financiero del ICECYL, que en 2025 aportó 71,6 millones de euros a las entidades colaboradoras Iberaval y Sodical, consolidando instrumentos financieros esenciales para emprendedores, autónomos y pymes, según informó la Junta. En total, durante la legislatura, las aportaciones alcanzaron 285,8 millones, de los que el 33,1 % se han destinado a Iberaval (94,6 millones de euros) y el 66,9 % (191,2 millones) a Sodical, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades de financiación empresarial.

Los datos de Soria en el 2025 son parecidos a los acreditados durante el ejercicio anterior. En el 2024 se logró financiación para 165 proyectos empresariales ubicados en la provincia de Soria. Se trata de iniciativas empresariales nuevas o ya implantadas de diversos sectores como la energía o la madera. Estos 165 proyectos sorianos lograron acceder a 38,9 millones de euros de financiación que sirvió para completar inversiones por valor de 74,3 millones de euros. Traducidos al empleo, estas cifras sirvieron para crear o mantener 486 puestos de trabajo en la provincia.

La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional. Su objetivo principal es proporcionar asesoramiento integral y apoyo técnico y financiero a las empresas, cubriendo sus necesidades de financiación para proyectos económica y comercialmente viables, con el fin último de mantener y generar empleo. Las líneas de actuación de la Plataforma se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: emprendimiento, crecimiento y reindustrialización, innovación e internacionalización. «Con ello se pretende impulsar los proyectos empresariales viables en Castilla y León mediante un procedimiento ágil de asesoramiento integral y apoyo tanto técnico como financiero, con el objetivo último de mantener y generar empleo», explican desde la Junta.