Los vinos de Soria llegan a la Barcelona Wine Week con 12 bodegas auspiciadas por la Diputación

Representantes de las bodegas sorianas en la Barcelona Wine Week dentro de la promoción de la Diputación.HDS

Los vinos de Soria ya se catan en un gran escaparate nacional e internacional destinado principalmente al sector profesional. La Diputación de Soria vuelve por segundo año consecutivo a la Barcelona Wine Week, una de las ferias vitivinícolas más importantes de España, con el objetivo de seguir posicionando los vinos sorianos en el mercado nacional e internacional. La provincia estará representada del 2 al 4 de febrero por 12 bodegas y productores, dentro de una inversión total de 53.737,44 euros destinada a impulsar la promoción exterior del sector.

Soria regresa a este escaparate clave tras el éxito de la edición anterior, consolidando una estrategia continuada de apoyo a las bodegas sorianas y de proyección de la provincia como referente de calidad, identidad y futuro dentro del sector del vino.

La Barcelona Wine Week reúne a más de 2.000 bodegas de toda España y concentra a compradores, distribuidores, prescriptores y profesionales nacionales e internacionales. Para una provincia como Soria, estar presente significa competir en primera línea y abrir nuevas oportunidades comerciales para sus empresas agroalimentarias.

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de esta cita como motor económico y herramienta de desarrollo rural: “Volvemos por segundo año consecutivo porque la experiencia anterior fue muy positiva. Esta continuidad demuestra que no se trata de una acción puntual, sino de una apuesta estratégica por el sector del vino soriano y por la promoción exterior de nuestros productos”.

En esta edición participan bodegas como Rudeles, Castillejo de Robledo, Postín, Taruguín, Hispano Bodegas, Cuarto Lagar, Los Imposibles, Agoris, La Quinta Vendimia, Dominio de Valdefradas, Bardos o Pagos de Saro Niño, mostrando la diversidad y calidad del vino soriano. En total, la provincia cuenta con 24 bodegas, reflejo de un sector en crecimiento.

El presidente ha insistido en que estas ferias suponen una oportunidad directa para las empresas del territorio: “Acompañamos a nuestras bodegas para que puedan hacer contactos, abrir vías comerciales y seguir creciendo. El vino es un motor económico y también una forma de proyectar la imagen de Soria fuera de la provincia”.

Además, ha destacado el valor social y generacional que representa este sector para el medio rural: “Detrás de cada botella hay empleo rural, tradición, innovación y futuro para nuestros pueblos. Apostar por el vino es apostar por mantener actividad económica en el medio rural, y nos alegra especialmente ver a jóvenes empresarios que han decidido regresar y emprender en nuestros municipios”.

La Diputación destinará más de 484.000 euros a la participación en ferias nacionales durante 2026, siendo Barcelona Wine Week la primera gran cita del calendario anual, que continuará con eventos como Alimentaria, Gourmets, Salimat o ferias en Sevilla y Valencia.

Finalmente, el presidente ha concluido reafirmando el compromiso institucional con el sector: “Queremos que cuando se hable de vino de calidad en España, también se piense en Soria. Ferias como esta son fundamentales para lograrlo. Seguiremos acompañando al sector porque es una de las grandes fortalezas económicas y de identidad de nuestra provincia”.