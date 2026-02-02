La UNED lleva formación gratuita sobre inteligencia artificial a los pueblos de Soria

La Casa de la Tierra alberga la sede de la Uned. HDS-

La UNED de Soria ofrecerá formación en inteligencia artificial en la Soria rural en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo cual de hecho sólo excluye a la capital, Almazán y El Burgo de Osma. Una iniciativa de formación gratuita, financiada con fondos europeos, cuyo objetivo es reducir la brecha digital en el entorno rural y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para toda la ciudadanía.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, el programa Reto Rural Digital mantiene sus principales señas de identidad: cursos gratuitos dirigidos a municipios pequeños, pedanías y núcleos rurales, modalidad en línea en todo el territorio nacional, formación individualizada y certificado oficial al finalizar.

Formación en Inteligencia Artificial para municipios rurales de la provincia de Soria

En esta edición, y de manera específica, Fundación UNED ofrece a la provincia de Soria el curso 'Introducción a la Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones', dirigido a personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes que estén interesadas en mejorar sus competencias digitales.

El curso se impartirá en modalidad online, permitiendo la participación desde cualquier punto del territorio, y está orientado a acercar el conocimiento sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas al ámbito rural, favoreciendo la inclusión digital y la mejora de la empleabilidad.

Con esta iniciativa, Fundación UNED refuerza su compromiso con el desarrollo digital del medio rural y con la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación tecnológica.

Para la primera edición las inscripciones están abiertas hasta el 9 de febrero, para la segunda hasta el 9 de marzo.