La polémica Zona de Bajas de Emisiones de Soria recibe 19 alegaciones: mapa interactivo

La polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital sigue quemando etapas. El pasado día 8 de enero el Consistorio abrió una consulta pública para recibir aportaciones de cara a la ordenanza que regulará la ZBE y, según informó el propio Ayuntamiento, son 19 los escritos recibidos. Dos proceden de entidades y 17 de particulares, según las mismas fuentes. El próximo paso será su análisis y su incorporación, si procede, a la futura ordenanza. La normativa ya anticipa polémica antes de nacer porque desde FOES, que ha presentado alegaciones, ya se ha advertido que emprenderá acciones administrativas o judiciales si el ordenamiento tiene una finalidad distinta a la ambiental.

El proyecto de la ZBE en Soria está muy avanzado, incluso en lo que se refiere a la instalación de las cámaras de vigilancia que llevan un par de meses ya instaladas. El paso definitivo tiene que ser la ordenanza que regule el espacio y, las posibles multas, y la consulta pública abierta es un paso previo a la elaboración de la normativa. El anuncio se publicó el día 8 en la sede electrónica y establecía un plazo de 20 días naturales. Desde el Ayuntamiento informaron ayer que se habían recibido propuestas de 2 entidades y 17 particulares. Aún quedaban unas horas para acabar el plazo por lo que la cifra podría variar ligeramente.

La medida ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PP y Vox, y otros colectivos. Una de los aspectos a tener en cuenta es que Soria, por su tamaño, no tiene obligación legal de activar la ZBE. El propio Ayuntamiento de Soria justifica su decisión política en el anuncio de consulta pública. «Constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a acelerar la transición hacia modos de desplazamiento más sostenibles y eficientes, a reducir la contaminación ambiental, a reconfigurar los espacios públicos a favor de las personas, mejorando y preservando la calidad del aire y la salud pública y avanzando por la senda del progreso social y económico en la lucha contra el cambio climático».

La ZBE de Soria está delimitada por estos viales, que no forman parte de la misma: Paseo San Andrés, Mosquera de Barnuevo, paseo del Espolón, Ferial, Santa María, N-234, plaza de San Pedro, Nuestra Señora de Azogue, Postas, San Lorenzo, Betetas, San Juan de Rabanera, Caballeros, plaza Ramón y Cajal, plaza Mariano Granados y Nicolás Rabal.

FOES hizo públicas sus alegaciones el martes ya que considera que la implantación de la ZBE es «innecesaria» y además amenazaba con emprender acciones administrativas o jurisdiccionales en caso de una ordenanza «con finalidad distinta a la ambiental».