Soria gana 39 parados en enero, pero hay 168 desempleados menos que hace un año

El mes de enero arrastra al paro en Soria a 39 personas más y registra 2.667 desempleados, un 1,48% más que en diciembre, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No obstante, hay 168 sorianos menos en situación de desempleo que en su comparativa anual, lo que supone un descenso del 5,93%.

Así, el aumento del paro provincial es de medio punto por debajo de la media regional que experimentó un repunte del 1,93%, con 1.971 parados más, para un total de 103.976 personas en desempleo. Pero fue superior a la media nacional que aumentó un 1,26%, con 30.392 desempleados, por lo que la cifra total se sitúa en los 2.439.062 parados.

También la contratación cae un 9,18% en el mes de enero, con 164 firmas menos que en diciembre, que aglutinan un total de 1.622 contratos en la provincia. Del mismo modo, desciende en su comparativa interanual en un 12,13% y 224 menos que en enero del año pasado.

Con todo ello, la afiliación a la Seguridad Social en Soria se queda en enero en 41.409 personas, 528 afiliados menos y una variación negativa del 1,2% con respecto a hace un mes, pero se incrementa en 41 afiliados con respecto a enero del año pasado, un 0,1% más, tal y como reflejan las estadísticas del SEPE.

Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario, de acuerdo con la tónica general en el conjunto regional y nacional. Así, hay 1.227 hombres demandando un empleo por 1.440 mujeres, es decir, suponen un 54% frente a un 46% de los hombres. Los menores de 25 años son el 10% del total de los parados con 262 parados.

Por sectores, el grueso de desempleados se concentra en el de los servicios, con 1.842 personas sin trabajo, es decir, un 69%. Le sigue la industria, que registra 340 parados. En la construcción se cuantifican 130 sin empleo, y en agricultura, 105. Con estas cifras se observa que el paro crece en todos los sectores, excepto en industria, que cae en 8.

El colectivo de parados que buscan su primer empleo, asciende en Soria en enero a 250 personas, 23 menos que el mes pasado, cuando sumaban 273.

En cuanto a la cifra de parados extranjeros en Soria, en diciembre se registraron 613, es decir, el 23% del total de desempleados en la provincia, y de ellos más de la mitad, 307, se encuentran en el sector servicios, otros 54 en agricultura, 58 en industria, 32 en la construcción, y 162 no tenían empleo antes.

En lo que respecta a la contratación, en enero se registran 1.622 firmas, de modo que cae un 9,18%, con 164 menos que en diciembre, y 224 menos que en enero del año pasado, con lo que experimenta un descenso de un 12,13%. Del total de contratos firmados, 675 fueron indefinidos, mientras que el resto se rubricaron por tiempo limitado, es decir, el 41,6% de los contratos en Soria fueron indefinidos, tal y como reflejan los datos del SEPE. La mayor parte de los contratos se firmaron en el sector servicios, 1.081, otros 338 en industria; 125 en agricultura, y 78 en construcción.

En diciembre se registraron 1.920 beneficiarios de prestaciones por desempleo; de ellos, 360 extranjeros. Las previamente cotizadas eran 1.459 y además, 461 sorianos percibieron el subsidio en diciembre; no se registraron perceptores de la Renta Activa de Inserción. El gasto en diciembre para Soria fue de 2,979 millones, con una media de 1035,7 euros por beneficiario de prestación contributiva.