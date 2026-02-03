La soriana de 'Sueños de libertad', la serie más vista de España

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

'Sueños de libertad' pasa por ser la serie más vista de España y se ha ha consolidado en 2025 y principios de 2026. Es la serie diaria más vista de España, liderando con contundencia las tardes de Antena 3 con más de 1,2 a 1,3 millones de espectadores diarios y cuotas de pantalla superiores al 14%. Esta ficción de época de Atresmedia y Diagonal TV, que se emite de lunes a viernes en la sobremesa, narra las desventuras, historias y circunstancias de una familia y sus empleados en torno a una fábrica de perfumes en Toledo, en la España de 1950.

Es la sucesora natural de 'Amar es para siempre', manteniendo e incluso mejorando los datos de audiencia en la misma franja horaria. La serie ha superado los 400 capítulos y es especialmente popular entre el público femenino y mayores de 65 años.

La tercera temporada se ha estrenado con protagonismo soriano. La actriz Ana Carlota Fernández se incorpora al elenco de la exitosa serie para interpretar a Valentina Somoza. Valentina, amiga en la ficción de Cloe, se convierte en la nueva dependienta de la tienda de perfume, llegando a Toledo con un pasado misterioso y doloroso, dispuesta a revolucionar las tramas.

Valentina es una mujer culta, sensible e independiente. En la serie al ser preguntada por su procedencia señala: "Vengo de Soria, de Vinuesa". Ha llegado a la fábrica de perfumes buscando una nueva oportunidad, pero su oscuro pasado traerá conflictos.

Se posiciona como un personaje clave en la nueva temporada para cambiar el rumbo de la historia y ha sufrido abusos por parte de un militar que también entrará en escena. En Soria, era novia de Rodrigo López de Mina, un militar que abusó de ella antes de ser destinado a Melilla.

La actriz Ana Carlota Fernández, que también es cantante, encarna a la soriana Valentina y nació en Madrid en 1989. Es conocida por sus papeles en las series de televisión 'Los protegidos' (2010-2012; 2021). Ha participado en numerosas series y películas, como la exitosa 'Las chicas del cable'.

A pesar de esos 1,3 millones de espectadores diarios, 'Sueños de libertad', la serie más vista en la actualidad del país, queda muy lejos de los registros históricos de 'Médico de familia' (Telecinco, 1995-1999), que alcanzó una media de 7,5 millones de espectadores y un 43,1% de share. Le siguen en el ranking histórico 'Farmacia de guardia' y 'Hostal Royal Manzanares', 'Aquí no hay quien viva' o 'Cuéntame cómo pasó'.