Quién es Cristina Urgel, la actriz y presentadora soriana que ahora brilla como directora nominada al Goya 2026

Cristina Urgel, nominada al Goya 2026, en un evento previo en Madrid donde destacó por su estilo elegante y presencia en la industria audiovisual.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cristina Urgel, nacida en Soria, ha sido durante años un rostro habitual en la televisión española. Conocida por su faceta de actriz y presentadora, ahora su nombre resuena con fuerza en el ámbito cinematográfico tras su nominación al Premio Goya 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por su trabajo como directora en 'La conversación que nunca tuvimos'.

El cortometraje ha significado no solo un cambio profesional, sino también una transformación personal. Aunque no es el primer corto en el que trabaja (en 2022 fue directora y productora de 'Luz' y en 2022, productora de 'Lo peor que podría pasar'), en 'La conversación que nunca tuvimos' Urgel da un paso adelante para contar una historia íntima, llena de memoria y silencio, que ha conectado con la crítica, la Academia y el público.

'La conversación que nunca tuvimos': un documental que rompe el silencio familiar

El trabajo que ha llevado a Cristina Urgel a ser nominada a los Premios Goya se basa en una historia real y profundamente personal: su abuela, madre soltera en la España rural de la posguerra, protagoniza un relato de supervivencia y dignidad en un entorno marcado por la represión y el juicio social. En el documental, esta historia toma forma en la voz de la propia mujer, creando una narrativa directa, íntima y conmovedora.

'La conversación que nunca tuvimos' ha sido reconocida previamente en varios festivales, incluyendo el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, donde también ganó premios. Este apoyo se ha traducido en una nominación que posiciona a Urgel como una directora emergente con una perspectiva valiente y personal.

Según la sinopsis oficial publicada por la Academia de Cine, la obra tiene una duración de 19 minutos y reconstruye, mediante grabaciones de voz y material de archivo, un diálogo nunca ocurrido entre nieta y abuela, pero que muchas mujeres aún necesitan iniciar.

De modelo a actriz popular y creadora con voz propia

Cristina Urgel es muy recordada por su papel como Patty O’Farrell en 'La Reina del Sur', y su trabajo en series como 'La que se avecina' y programas como 'El Grand Prix del verano', 'MTV España' o 'Sé lo que hicisteis'. Pero lo no tan conocido, es que empezó como modelo y llegó a ser una de las ocho finalistas de Miss España 1997.

Cristina Urgel como Patty O’Farrell en La Reina del Sur, uno de sus papeles más recordados en televisión.La Reina del Sur

También ha trabajado en series de televisión conocidas como 'El comisario', 'Ana y los siete', 'El auténtico Rodrigo Leal', o 'La Dársena de Poniente'. Esa visibilidad, sin embargo, es ahora solo una parte de una carrera más amplia que se redefine con la dirección de un proyecto tan personal como 'La conversación que nunca tuvimos'.

Lejos de un debut casual, la pieza documental demuestra una sensibilidad narrativa sólida y un pulso cinematográfico capaz de convertir una historia local en una reflexión universal sobre la memoria, el género y la herencia emocional.

El cine que surge del dolor y la dignidad

El éxito de este corto documental no reside únicamente en su factura técnica o en la emotividad de su testimonio, reside en su capacidad de abrir una conversación intergeneracional que, aún hoy, sigue pendiente en muchas familias. Cristina Urgel no solo retrata a su abuela, sino que plantea una pregunta que resuena: ¿cuántas mujeres vivieron en silencio y cuántas historias quedan aún por contarse?

La nominación al Goya 2026 es, por tanto, más que un reconocimiento artístico, es el símbolo de una transformación personal y profesional, y de una nueva etapa en la carrera de una artista que ha decidido hablar claro, desde lo íntimo, con voz propia.