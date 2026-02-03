Trabajadores de Losán se concentran este jueves: la firma debe 250 millones a sus acreedores

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Tableros Losán y Losán Solid Wood están convocados a una concentración este jueves 5 de febrero, a las 12.00 horas, ante la Subdelegación del Gobierno en Soria. Tras la protesta, los comités de empresa entregarán un escrito a nombre del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para que sea trasladado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Precisamente, este martes se ha conocido que el Grupo Losán adeuda a sus acreedores más de 250 millones de euros, la mayor parte a los bancos, según apuntó el responsable de UGT Fica Soria, Pablo Soria, quien compareció junto al secretario general de Castilla y León, Óscar Lobo, en una jornada para sus afiliados relacionada con la digitalización y la Inteligencia Artificial. Lobo avanzó que la empresa se enfrenta a dos semanas decisivas para el futuro de la planta de tableros soriana, ya que ahora se abre el plazo para refinanciar esa deuda con las entidades.

Soria señaló que en el trascurso de la reunión mantenida esta semana con los responsables de la Consejería de Empleo, se proporcionó datos sobre la deuda que tiene el grupo con la empresa con los bancos y con otras entidades, y recordó que en Castilla y León, Losán tiene tres plantas, dos en Soria y una en Zamora, afortunadamente está última, «modernizada».

La movilización de los trabajadores se enmarca en la petición formal realizada por los comités de empresa de Losán España para que la SEPI exija a la dirección del grupo un plan de viabilidad industrial real y vinculante que garantice la carga de trabajo, la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La representación de los trabajadores advierte de que la situación actual de la empresa ha generado una "profunda incertidumbre" en la plantilla, afectando a cerca de 800 trabajadores y sus familias, que dependen directamente de la continuidad de la actividad productiva. Según los comités, la crisis no responde únicamente a factores externos, sino también a errores de gestión, falta de planificación industrial y ausencia de una estrategia a medio y largo plazo, lo que ha debilitado progresivamente la estructura productiva del grupo en España.

“Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que ahora mismo vive con angustia e inseguridad. No estamos ante un simple problema empresarial, sino ante un problema social que ya está teniendo consecuencias psicológicas y económicas muy graves en cientos de hogares”, señalan los representantes de los trabajadores.

Los comités subrayan además el impacto psicosocial que sufre la plantilla como consecuencia de la incertidumbre laboral, el riesgo de pérdida de empleo y la falta de un proyecto industrial definido. En el escrito solicitan a la SEPI que exija un plan industrial que garantice carga de trabajo y futuro productivo, asegure el mantenimiento del empleo, supervise la gestión para que cualquier recurso público esté vinculado a la actividad y al empleo, y establezca un sistema de seguimiento con participación de los representantes de los trabajadores.

“Los trabajadores no pedimos privilegios. Pedimos trabajo, futuro y responsabilidad. No se puede permitir que la mala gestión de una dirección empresarial arrastre a 800 familias a la precariedad y a un problema social de gran magnitud”, concluyen los comités de empresa.