(Avance) La nieve y el hielo obligan a circular con cadenas en tres carreteras de Soria

Hay más de una treintena de tramos con dificultad para circular por la nieve y el hielo en la red viaria soriana.Mario Tejedor

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La nieve y el hielo que cubre algunas carreteras de Soria obliga a circular con cadenas en tres tramos sorianos a los que hay que sumar otros 31 avisos en otros tantos tramos de la red autonómica, según la información recogida en la web de incidencias de la Junta de Castilla y León. Además, hay avisos de precaución en cuatro carreteras nacionales, tal y como se desprende de la web de la Dirección General de Tráfico.

En concreto, las cadenas son necesarias en 20 kilómetros entre Garray (N-111) a la SO-615. También en el tramo entre la SO-650 a la SO-630 así como en 19 kilómetros entre Vinuesa (SO-820) al límite con la Comunidad de La Rioja. Este tramo, además, está cerrado para vehículos pesados.

La Dirección General de Tráfico mantiene abiertos cinco avisos desde la madrugada debido a la meteorología adversa: