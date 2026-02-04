(Avance) La nieve y el hielo obligan a circular con cadenas en tres carreteras de Soria
La Dirección General de Tráfico llama a la precaución y suma cuatro tramos con avisos en varias vías de la provincia por la meteorología adversa
La nieve y el hielo que cubre algunas carreteras de Soria obliga a circular con cadenas en tres tramos sorianos a los que hay que sumar otros 31 avisos en otros tantos tramos de la red autonómica, según la información recogida en la web de incidencias de la Junta de Castilla y León. Además, hay avisos de precaución en cuatro carreteras nacionales, tal y como se desprende de la web de la Dirección General de Tráfico.
En concreto, las cadenas son necesarias en 20 kilómetros entre Garray (N-111) a la SO-615. También en el tramo entre la SO-650 a la SO-630 así como en 19 kilómetros entre Vinuesa (SO-820) al límite con la Comunidad de La Rioja. Este tramo, además, está cerrado para vehículos pesados.
La Dirección General de Tráfico mantiene abiertos cinco avisos desde la madrugada debido a la meteorología adversa:
- Hay que circular con precaución en ambos sentidos en la vía A-15 desde el kilómetro 48 en Fuentelcarro al kilómetro 63 en Lubia.
- También la circulación está condicionada en la carretera SO-20 desde el kilómetro 0 en Lubia al kilómetro 22 en Soria en ambos sentidos.
- La DGT llama a la precaución en la carretera N-122 desde el kilómetro 115 en Matalebreras al kilómetro 148 en Ontalvilla de Valcorba en ambos sentidos.
- Aviso por circulación condicionada en la carretera A-2 desde el kilómetro 69 en Torija (Guadalajara) al kilómetro 160 en Jubera (Soria) en ambos sentidos.