La nieve y el hielo dificultan la circulación en 31 tramos de la red viaria de Soria

Hay más de una treintena de tramos con dificultades para circular en la red viaria soriana.

Publicado por Verónica Reglero Soria

Las carreteras sorianas, poco a poco, van recuperando el pulso tras la nieve caída durante la pasada noche y, tras la actualización de las incidencias viarias por parte de la Junta de Castilla y León, ninguno de los tres tramos que hace unas horas necesitaban cadenas a la altura de Garray y de Vinuesa hasta La Rioja, registran ahora esta particularidad.

Sin embargo, aún son 31 los tramos que registran problemas además de las cuatro que mantiene activas la Dirección General de Tráfico desde las 06.00 horas.

En concreto, las incidencias registradas por la Junta son:

Precaución por nieve en la CL-101 desde el kilómetro 83 hasta el kilómetro 90.73 entre Almazán y Villasayas.

De Barahona (SO-132) al límite con la Comunidad de Castilla La Mancha entre los kilómetros 99.46 y 105.45.

En la CL-117 del kilómetro 32.81 al 35.79 del límite de la provincia de Burgos a Duruelo de la Sierra.

En la CL-117 del kilómetro 35.79 al 51.36 entre Duruelo de la Sierra y Molinos de Duero (SO-820).

En la CL-117 del kilómetro 51.36 al 62.01 entre Molinos de Duero (SO-820) y Abejar (N-234).

Precaución también en la SO-100 entre los kilómetros 0.44 y 17.04 de Soria (SO-20) a Quintana Redonda (SO-115).

También hay que circular con precaución en la vía SO-100 entre los kilómetros 17.04 y 32.72 de Quintana Redonda (SO-115) a Fuentepinilla (SO-110).

En la vía SO-110 del kilómetro 22.25 al 40.28 de Fuentepinilla (SO-100) a A-11 (Venta Nueva).

Necesaria precaución en la SO-132 del kilómetro 9 al 28.4 de Medinaceli (N-IIa) a Barahona (CL-101).

En la vía SO-132 del kilómetro 28.4 al 32 de Barahona (CL-101) a La Riba de Escalote (SO-152).

En la SO-152 en el tramo entre los kilómetros 25 y 29.74 de Berlanga de Duero a Barcones (SO-154).

En la vía SO-152 del kilómetro 29.74 al 35.31 de Barcones (SO-154) al límite con la Comunidad de Castilla La Mancha.

En la vía SO-340 del kilómetro 0 al 7.46 de Almenar (N-234) a Gómara (CL-101).

En la misma vía, SO-340, entre los kilómetros 7.46 y 21.94 de Gómara (CL-101) a Serón de Nágima.

Y también en la SO-340 del kilómetro 21.94 al 22 de Serón de Nágima a Monteagudo de las Vicarías (CL-116).

En la SO-350 del kilómetro 0 al 15 de Gómara (SO-350) a Deza.

En la SO-615 entre los kilómetros 0 y 20.86 de Garray a SO-650.

En la SO-615 del kilómetro 20.86 al 29 de la SO-650 a la SO-630.

Precaución en la vía SO-620 entre los kilómetros 0 y 8.46 de La Rubia (SO-615) a la N-111.

En la SO-630 entre los kilómetros 0 y 11.24 de la SO-615 a San Pedro Manrique (SO-650).

En la vía SO-630 del kilómetro 12 al 36 de San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz.

En la vía SO-650 entre los puntos kilométricos 0 y 12.07 del puerto de Oncala (SO-615) a San Pedro Manrique (SO-630).

En la SO-810 del punto kilométrico 0 al 12.03 de Cidones (N-234) a la SO-820.

Hay que circular con precaución en la vía SO-820 entre los kilómetros 0 y 12.25 de la N-111 a Sotillo del Rincón.

También en la SO-820 entre los kilómetros 12.25 y 28 de Sotillo del Rincón a la SO-810.

Y en la SO-820 del kilómetro 28.58 al 33.9 de la SO-810 a Vinuesa (SO-830).

Precaución en la SO-820 del kilómetro 33.9 al 38 de Vinuesa (SO-830) a Molinos de Duero (CL-117).

Y en la misma vía, SO-830 entre los kilómetros 9 y 28 de Vinuesa (SO-820) al límite de la Comunidad con La Rioja.

En la vía SO-910 entre los kilómetros 0 y 12.36 de la N-122 (Venta Nueva) a Abejar (N-234).

En la SO-920 del kilómetro 14 al 33.94 de Valdemaluque a San Leonardo de Yagüe (N-234).

Y en la vía SO-934 entre los kilómetros 0 y 8 de San Leonardo de Yagüe (SO-920) a Guijosa.

A estos tramos hay que sumar los cuatro que todavía mantiene activos la Dirección General de Tráfico en su listado de incidencias en la red viaria soriana debido a la meteorología adversa.