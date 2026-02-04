Sor Lucía Caram en Soria: "Europa se ha olvidado de la guerra de Ucrania, no existe"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Direxis Salud, antigua Nuevas Ambulancias de Soria, ha vivido un miércoles muy especial con la visita de la mediática monja Sor Lucía Caram, a quien se le ha hecho entrega de una ambulancia que el día 24 de febrero se trasladará a Ucrania, dentro de la campaña de solidaridad del grupo para ayudar a la población civil y a los soldados del frente.

La ambulancia se llevará a la ciudad ucraniana de Odessa, donde las bombas rusas descargan día y noche y donde Lucía Caram, desde el estallido de la guerra, ayuda a la población.

La ambulancia cuenta con todos los recursos de una UVI móvil, tipo C, la del escalafón más alto, la superior.

"Hemos contado cómo funciona esta campaña en España y el día 23 saldremos hacia Ucrania. Será el viaje 42 que hago y hemos transportado ya 153 ambulancia", ha señalado Sor Lucía.

De hecho, se ha instalado un corredor humanitario. "Estas ambulancias van a Odessa, una zona muy castigada por la guerra donde se ataca a la población civil y el invierno es durísimo. Europa se ha olvidado de esta guerra, no existe", ha afirmado.

La mediática monja ha explicado que cuando uno cruza las fronteras para llegar a Ucrania, "hay controles fronterizos y nos dicen en Alemania o en Polonia que hay un tiempo prebélico".

Reclama que "se empatice con las víctimas" y eleva a "2 millones los muertos" entre rusos y ucranianos. "Sólo hay que ver los cementerios que hay allí".

También destaca los mutilados de guerra, "chicos de 18 a 21 años, que nos pidieron las ambulancias y a partir de ahí comenzamos esta campaña".

Sor Lucía deja un mensaje claro: "Estaremos allí hasta la victoria y la paz, y la paz será la victoria". Ha desvelado que el Papa Francisco "fue el que más nos ayudaba y cuando murió nos dejó un dinero para esta misión humanitaria".

La salida de la ambulancia será desde la Sagrada Familia de Barcelona con destino al hospital de campaña ucraniano, de nombre Arcadia, "donde ya se han atendido a 110.000 víctimas". "Esta es la ambulancia más completa, medicalizada", ha subrayado Sor Lucía, quien ha agradecido a Direxis su colaboración. Ha abogado porque "llegue pronto la paz. El frío es un arma mortal en Ucrania. Se está atacando a la población civil y esto es un genocidio. No se ha respetado el alto el fuego".

Para Sor Lucía hay dos personas que pueden parar la guerra: Putin y Donald Trump pero "aquí interesa el negocio de las armas y el desprecio de la vida humana. A ver si ellos se cansan antes de hacer el mal".

La ambulancia donada desde Soria es la primera fuera de Cataluña. Para finalizar, la monja ha recordado que "esta guerra está a dos horas y media en avión" y ha vuelto a solicitar "empatía por la población ucraniana en el kilómetro cero".

A la entrega de la ambulancia ha asistido la fundadora y CEO de Direxis, Flora Ortega, quien ha recordado que el presidente del grupo de empresas le llamó para conocer si había alguna ambulancia disponible para la donación. "No me lo pensé dos veces. Me llamó Sor Lucía e inmediatamente nos pusimos de acuerdo. Hay dos personas maravillosas: el Padre Ángel y Sor Lucía Caram".