Adolescencia Libre de Móviles Soria aplaude la decisión de Sánchez de limitar las redes sociales a menores de 16

Adolescencia Libre de Móviles en Soria aplaude la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. A través de un comunicado, destacan que era una medida que ya habían pedido desde el nacimiento de esta plataforma, que se ha expandido a más de 40 países en forma de diferentes organizaciones.

Entiende esta organización que entra dentro del contexto de tramitación de la nueva Ley orgánica de protección del menor en entornos digitales y recuerda que presentaron enmiendas como grupo de interés.

Estima que "es fundamental" que el anuncio de prohibición de acceso a las personas menores de edad en redes sociales venga acompañado de "medidas de verificación de edad y de sanciones penales a las tecnológicas que no la cumplan".

Señala que hasta la fecha, "algunas plataformas de la industria tecnológica no han llevado a cabo medidas eficaces para proteger a los menores y ellas son las responsables de la crisis de salud mental y de atención que el uso de sus productos está generando en la población infantojuvenil".

Considera la organización que establecer una edad mínima para el acceso a redes sociales, más que una prohibición dirigida a la infancia y adolescencia, es "una prohibición a las plataformas de recopilar sus datos, dirigir publicidad y contenidos inadecuados para su edad, además de protegerles frente al contacto con personas adultas".

Del mismo modo, no cree que el establecimiento de una edad mínima pueda resolver todos los problemas, ya que "es esperable que haya adolescentes que busquen alternativas para saltarse la norma, al igual que ocurre con el tabaco o el alcohol, pero esta regulación es un paso imprescindible para generar conciencia en las familias y asignar a la industria la responsabilidad que le corresponde".

En el apartado de lo que denomina "pedagogía", Adolescencia Libre de Móviles califica las redes sociales como "nocivas para los menores". "Las familias deben tener acceso a esta información y animamos a que retrasen al máximo la entrega de smartphones y cumplan con las recomendaciones por edad de la Asociación Española de Pediatría, porque ya sabemos que, a edades tempranas, los perjuicios son claramente superiores a los beneficios", expresa.

En este punto saca a colación lo que dice Unicef: que los niños y niñas pasan en su smartphone una media de 5 horas diarias, que sustituye actividades beneficiosas para su desarrollo y genera insomnio, falta de concentración o desconexión de la familia, entre otros. Además, recuerda, el 90% del tiempo de smartphone lo pasan en redes sociales.