Detenido en Soria por utilizar a una menor para vender droga

La Policía Nacional en Soria ha detenido a un traficante de drogas que utilizaba una menor para la venta de las sustancias estupefacientes. El caso se destapó tras le ingreso de la menor en un centro hospitalario por sobredosis de cocaína, según explicó la Subdelegación.

Fuentes oficiales explican que el pasado día 26 de enero se recibió en la Comisaría Provincial de Soria, la denuncia de una madre manifestando que su hija de 15 años de edad se encontraba ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital El Mirón de esta ciudad, desde el día 22/01/2026, tras haber sido derivada desde el hospital Santa Bárbara de Soria, donde fue trasladada por el equipo docente del instituto donde cursa estudios, al parecer por encontrase bajo la influencia de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína.

Asimismo, la madre relataba en su denuncia que desde el día 24 de enero estaba recibiendo llamadas de un desconocido solicitando el pago de 600 euros por 20 gramos de cocaína que previamente le habría entregado a su hija. En esas llamadas, el interlocutor le conminaba a que le entregara esa cantidad de dinero o que le devolviera la sustancia estupefaciente.

Una vez fueron avanzando las pesquisas policiales los investigadores de la Policía Nacional corroboraron cómo la menor estaba siendo utilizada por un varón mayor de edad, quien se encontraba en el convencimiento de que aprovechándose de la edad de la menor pasaría a la hora de vender la droga que este le suministraba.

Y no solo eso, sino que además este hombre proporcionó a la menor cocaína, causándola la sobredosis que derivó en su ingreso hospitalario.

Una vez llevadas a cabo las pertinentes gestiones investigativas se logró la identificación, localización y detención del traficante, al que se le efectuó un registro en su domicilio dando como resultado la incautación de múltiples útiles para la distribución de la sustancia estupefaciente, notas manuscritas con contabilidad, una balanza de precisión, así como sustancia de corte destinada a adulterar la droga.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, sección de Instrucción y Civil, plaza 1, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.