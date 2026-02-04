Un profesor de la UVa natural de Soria justifica el crimen de Sergio Delgado por ser de Valladolid: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido"

Escuela de Ingeniería Informática y en miniatura el profesor Héctor Felipe.Imagen del profesor sacada de la cuenta de x @_pitingo_

En pleno juicio por el asesinato del joven Sergio Delgado en Burgos por ser de Valladolid, las redes sociales recuperan un mensaje cuando se produjo el crimen. "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido". Estas fueron las palabras que reprodujo en X (el antiguo Twitter) Héctor Felipe Mateo Romero, un profesor ayudante de la Universidad de Valladolid, natural de Soria y que hizo el doctorado en el Campus de Soria.

Varios usuarios han replicado este mensaje en las redes sociales dos años después de que este joven vallisoletano recibiera el mortal puñetazo. Un comentario deleznable que llega de un profesor de la UVa, concretamente de la Escuela de Ingeniería Informática y que generaba malestar en parte del alumnado. Según aparece en el portal de ciencia de la Universidad, trabaja en el departamento de Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos).

Este profesor que actualmente es investigador postdoctoral UVa nació en Soria (según él mismo publica en su cuenta de Linkedin) y borró su cuenta de X. Ahora, varios usuarios compartieron ese terrible mensaje que este profesor publicó apenas un día después del asesinato al joven diseñador gráfico en Burgos a las 17.35 horas del 25 de febrero de 2024.

"Estamos valorando como proceder", esta es la respuesta que da la Universidad de Valladolid a las reiteradas llamadas de este periódico tras este mensaje en redes.

De la misma manera, afirman que están "hablando con él" tras la polémica desatada en las redes sociales y la institución se muestra "a favor de la convivencia y del respeto a todos" tras este cruel mensaje en las redes sociales.