Un ritual con cencerros y paja convierte a este pueblo de Soria en uno de los destinos más singulares del Carnaval

Un zarrón, con su cesta de mimbre y el saco lleno de paja, reparte manojos entre los vecinos en pleno Carnaval de Borobia, una de las tradiciones más singulares de Soria.MÍRIAM CHACÓN- ICAL

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando se piensa en Carnaval, igual Soria no está en la lista. Pero hay un lugar en la provincia que, por estas fechas, ofrece algo que pocos rincones en España pueden igualar: una celebración rural, intensa y completamente alejada de lo convencional. En Borobia, un pequeño pueblo a los pies del Moncayo, el Carnaval no se disfraza: se mantiene vivo. Y lo hace con vecinos cubiertos de pieles y sacos, con cencerros resonando por las calles al amanecer y con una lluvia de paja que marca el inicio de una de las tradiciones más singulares del invierno soriano. No es solo una percepción de los vecinos: Borobia presume de tener uno de los carnavales más antiguos y reconocidos de la provincia de Soria.

El Carnaval de Borobia y su amanecer irrepetible

En Borobia no se celebra un desfile organizado ni una cabalgata al uso. El Carnaval de Borobia se celebra el fin de semana de Carnaval, con los Zarrones como gran cita del sábado por la tarde y el Domingo de Piñata como cierre de la fiesta. No hay escenarios ni rutas marcadas. Los vecinos simplemente esperan el momento en que los cencerros empiezan a sonar. Cuando eso ocurre, saben que los Zarrones ya están en la calle. A partir de ahí se encadenan el pasacalles, los actos con los quintos, la plantación del árbol de Carnaval y las verbenas que completan el fin de semana festivo.

La villa de Borobia rinde de nuevo homenaje a sus tradiciones más arraigada.MonteseguroFoto

Cubiertos de paja, sacos, pieles y máscaras rudimentarias, los Zarrones recorren el pueblo con enormes cencerros atados a la cintura.

La música de la charanga acompaña toda la jornada, pero sin quitarle intensidad al ambiente. Ese día, Borobia mantiene un equilibrio particular entre fiesta y rito.

Fiesta de los Zarrones de Borobia, localidad que presume del carnaval más antiguo de Soria. MÍRIAM CHACÓN- ICAL

Zarrones, cencerros y paja: un ritual que se resiste a desaparecer

No está claro cuándo empezó esta tradición, pero sí se sabe que ha sobrevivido a todo: dictaduras, censuras, olvido y despoblación. En Borobia siempre ha habido Carnaval, aunque fuera con menos gente, y los vecinos recuerdan que ni siquiera durante el franquismo dejó de salir a la calle.

Los borobianos cumplen su tradición de CarnavalHDS

La figura del Zarrón guarda paralelismos con otros personajes rituales del norte de España y del mundo alpino: seres cubiertos de pieles que recorren pueblos haciendo sonar cencerros para anunciar el final del invierno. En Borobia, esta figura ha evolucionado sin perder el carácter original.

Los borobianos cumplen su tradición de CarnavalHDS

Y eso es precisamente lo que está empezando a llamar la atención. Aunque no hay carteles promocionales ni campañas turísticas, cada año aparecen más visitantes atraídos por algo que no responde a ningún patrón conocido. Algunos vienen por curiosidad. Otros porque buscan experiencias menos prefabricadas. La mayoría se va con la sensación de haber visto algo difícil de explicar, pero imposible de olvidar.

Para quienes buscan una forma distinta de celebrar estas fechas, Borobia ofrece un plan que se sale del calendario habitual. No hay carrozas, pero hay tradición. Una experiencia que merece ser vivida al menos una vez.

Ese tirón se ha traducido también en reconocimiento institucional: en 2024 la Diputación Provincial concedió a Borobia el Premio Provincial de Turismo, en buena medida por el cuidado de estos carnavales y por el papel de los Zarrones como gran reclamo del municipio. Además, los Zarrones de Borobia forman parte del conjunto de Mascaradas en Castilla y León, declarado Bien de Interés Cultural por la Junta en 2023.