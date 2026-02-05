La Junta saca a información el decreto del parque del Moncayo

Panorámica del Moncayo para el que se busca la declaración del Parque Natural en la vertiente soriana.Mario Tejedor Hernández

Publicado: Actualizado:

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León somete a información pública el proyecto de decreto de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio Natural (PORN) Sierra del Moncayo, tal como publicó ayer el Bocyl.

El plazo para presentar las alegaciones es de 30 días y se tienen que dirigir a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, pudiendo presentarse en el registro único de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura y Ganadería; y Movilidad y Transformación Digital, o en cualquiera de otros lugares previstos por la ley.

La Junta de Castilla y León avanza con la tramitación administrativa, que se encuentra en los últimos trámites y que permitirá declarar la vertiente soriana del Moncayo como Parque Natural con una Ley refrendada por las Cortes Regionales, que serán ya las que salgan de las elecciones del 15 de marzo. No obstante, el Gobierno regional estimaba que esta declaración estará concluida a lo largo de este año.

El objetivo de esta declaración busca la protección y el desarrollo sostenible de la zona y la preservación ambiental, contando con consenso de los municipios implicados.

Abarca una superficie de aproximadamente 7.680 hectáreas, ordenando la gestión ambiental en la vertiente soriana del Moncayo, que se encuentran localizadas en los municipios de Ágreda, Beratón , Cueva de Ágreda y Vozmediano, donde vive una población vinculada de unos 3.150 habitantes y cuyos agentes han participado en el fase de elaboración del PORN, documento que sale ahora a información pública para recoger alegaciones y una vez que éste sea aprobado definitivamente, los procuradores de la Cortes Regionales deberán dar el visto bueno a Ley de Declaración de Parque Natural con la que ya estará el espacio protegido.

Se trata de una vieja aspiración de la vertiente soriana que cuenta en sus términos municipales con territorio de este espacio natural que permitirá unificar la protección con la parte aragonesa que la tiene desde hace décadas.

El macizo del Moncayo, localizado en el extremo oriental de Castilla y León, es la cota más alta de la cordillera Ibérica (San Miguel, 2.311 metros). La sierra del Moncayo, que abarca Zaragoza y Soria, presenta una enorme riqueza natural.

Forma parte de la red ecológica europea Natura 2000 y está declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En su interior alberga una gran variedad de hábitats. Y es área de residencia de especies como el haya, la encina, el alimoche, el halcón peregrino, el murciélago de cueva, el lagarto verde occidental o el quebrantahuesos.

Además, desde el punto de vista geológico, la zona está dominada por los materiales silíceos en el núcleo del macizo y los calizos en las zonas periféricas.

Su altitud, su estrato geológico, la variedad de exposiciones le permiten albergar una flora muy diversa, con un enorme número de comunidades vegetales en muy poco espacio.