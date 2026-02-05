El Carnaval llena Soria de música, teatro y color del 12 al 17 de febrero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La programación festiva del Carnaval de Soria, que se celebrará del jueves 12 al martes 17 de febrero, incluye una completa agenda de actividades para todos los públicos. La programación arrancará el Jueves Lardero con el pregón-concierto a cargo de la artista internacional Lucrecia, a las 20.30 horas en la Plaza San Clemente.

El viernes comenzará con la comparsa de gigantes y cabezudos A las 14.00 horas, concierto del grupo Monipolio en la plaza Herradores. Por la tarde, el teatro de calle tomará protagonismo con la compañía internacional La Baldufa y su espectáculo de gran formato ‘Zeppelin’.

El sábado ofrecerá una intensa programación desde la mañana. A las 12.00 horas, teatro de calle con Nicolás Chevalier en la Plaza de las Mujeres. A las 1.:00 horas, nueva salida de gigantes y cabezudos y a las 14.00 horas, concierto del grupo Géminis en Plaza San Clemente. A las 20.00 horas, el gran desfile de Carnaval, acompañado por las batucadas Kilombó y Bloco-Uke, desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor.

El desfile contará con premios de 1.200 euros al mejor disfraz de grupo, 500 euros al mejor disfraz de parejas y 300 euros al mejor disfraz individual. Se valorará la participación en las calles los días 12 y 13 de febrero. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 1.:00 horas del jueves 12 de febrero en el correo dptosac@soria.es.

El domingo estará especialmente dedicado al público familiar. A las 12.00 horas, teatro familiar ‘¡Ay, qué lío!’ en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. A las 13.00 horas, comparsa de gigantes y cabezudos. La música regresará a las 14.00 horas con Orquestina La Cantina en la calle Vicente Tutor. Por la tarde, Fiesta Infantil de Disfraces con Guasa (18.00 horas) y teatro de calle con la compañía Alquimia y su espectáculo ‘Rock and Circus’.

El Carnaval se despedirá con el tradicional Entierro de la Sardina. A las 19.00 horas, teatro itinerante con Pasito a Pasito Producciones y ‘La plañidera insistente’. desde la plaza Mayor hasta Mariano Granados.

A las 20.00 horas, desfile del Entierro de la Sardina con la compañía internacional Yera Teatro y su espectáculo ‘Meninas’, seguido de la quema de la sardina (20.30 horas) y el castillo de fuegos artificiales y traca final a las 20.45 horas en la Plaza Mayor.