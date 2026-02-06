La Cuerda del Pozo de Soria desembalsa "de forma regulada", pero sin llegar al umbral de aviso amarillo, fijado en 35 metros cúbicos por segundo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con La Cuerda del Pozo al 87% de su capacidad, se está desembalsando en esta mañana del viernes a razón de unos 30 metros cúbicos por segundo, todavía por debajo del umbral de aviso amarillo, fijado en los 35 metros cúbicos por segundo, según indican fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), debido a las incesantes lluvias. No obstante, está seis puntos por encima de la cantidad que se soltó durante el jueves, de 24 metros cúbicos por segundo.

Y es que desde el lunes se han acumulado 28 hectómetros cúbicos de agua debido a las incesantes precipitaciones registradas en este tiempo y ya acumula 217 de los 248,8 hectómetros cúbicos que puede almacenar. Tal y como indican fuentes del organismo de cuenca, parte del agua que llega, unos 100 metros cúbicos por segundo de aportación, se está almacenando en el embalse, y otra parte se libera de forma controlada al río Duero.

Pero no se trata de un desembalse extraordinario, sino la forma habitual de funcionamiento del embalse cuando entran más caudales la infraestructura lamina la crecida, es decir, recibe agua y suelta menos de la que entra para proteger los tramos del río aguas abajo. Además, esta regulación aprovecha el resguardo estacional, que en este embalse es de 53 hectómetros cúbicos y sirve precisamente para la gestión de estos episodios de avenidas.

Sobre todo aseguran desde la Confederación que con los datos actuales no se espera que el caudal liberado alcance el umbral de aviso amarillo de desembalse, fijado en torno a 35 metros cúbicos por segundo. Por ahora, el desembalse se mantiene por debajo de ese nivel y se prevé que continúe así en las próximas horas.