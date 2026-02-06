Alerta al tráfico en Soria este viernes: una carretera inundada, otra con cadenas por nieve y corte móvil en la circunvalación de la capital

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las consecuencias de la borrasca Leonardo permanecen aún en la provincia de Soria, donde las lluvias caídas en los últimos días unidas al deshielo siguen complicando el tráfico, aunque la situación ha mejorado de forma notable. En la mañana de este viernes 6 de febrero tan solo quedan dos carreteras con afección en el tráfico, ambas de la red secundaria, y también la circunvalación de Soria capital.

En el caso de la variante de la ciudad hay un corte móvil en la circulación en la SO-20, según informa en tiempo real la Dirección General de Tráfico. Este corte se da entre los puntos kilométricos 9 y 22,5, esto es, comienza a la altura del polígono de Valcorba y concluye en la misma SO-20, a la altura del camping de Fuentelateja. El corte móvil ha comenzado a primera hora de la mañana y concluye en torno a las 13 horas, según Tráfico.

Indicador de Tráfico en la página en que informa en tiempo real.HDS

Además, la SO-820, de Sotillo del Rincón a la SO-810, en el kilómetro 22, se requiere precaución por inundación y balsas de agua, situación que se mantiene desde el miércoles.

Mientras, en la SO-830 es necesario el uso de cadenas entre Vinuesa (SO-820) y el límite con la comunidad de La Rioja. Esta vía está cerrada al tráfico para camiones.