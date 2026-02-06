En libertad tras pagar una fianza de 2.000 euros el detenido por utilizar a una menor para traficar con droga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El traficante detenido por utilizar a una menor para la venta de drogas ya está en libertad, tras pagar una fianza de 2.000 euros, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Detenido por la Policía Nacional, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, sección de Instrucción y Civil, plaza 1, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión con fianza. 2.000 euros que pagó para quedar en libertad a la espera de juicio.

Al parecer, el caso se destapó tras el ingreso de la menor en el hospital Santa Bárbara por sobredosis de cocaína, según explicó la Subdelegación del Gobierno en Soria. Fuentes oficiales explican que el pasado día 26 de enero se recibió en la Comisaría Provincial de Soria, la denuncia de una madre manifestando que su hija de 15 años de edad se encontraba ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital El Mirón de esta ciudad, desde cuatro días antes tras haber sido derivada desde el hospital Santa Bárbara, donde fue trasladada por el equipo docente del instituto donde cursa estudios, al parecer por encontrarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína.

Una vez fueron avanzando las pesquisas policiales los investigadores de la Policía Nacional corroboraron cómo la menor estaba siendo utilizada por un varón mayor de edad, quien se encontraba en el convencimiento de que aprovechándose de la edad de la menor pasaría a la hora de vender la droga que éste le suministraba. Además, confirmaron que este hombre proporcionó a la menor cocaína, causándole la sobredosis que derivó en su ingreso hospitalario.

Una vez llevadas a cabo las pertinentes gestiones investigativas se logró la identificación, localización y detención del traficante, al que se le efectuó un registro en su domicilio dando como resultado la incautación de múltiples útiles para la distribución de la sustancia estupefaciente, notas manuscritas con contabilidad, una balanza de precisión, así como sustancia de corte destinada a adulterar la droga.