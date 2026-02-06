Fiesta junto a las vías del tren: El Cielo Gira, de Soria, reabre su 'Andén cero' este sábado

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La música de primer nivel regresa este fin de semana a El Cielo Gira, uno de los pocos establecimientos de la provincia que ofrece música en directo, situado en la estación de El Cañuelo, junto a las vías del tren. Música a la última, de grupos de primera línea, sin olvidar la apuesta por lo que se hace en Soria, como se ha demostrado en ocasiones anteriores, la última el sábado 31 de enero, con la actuación de Whäldemar y NecroKaos como grupo invitado. En esta ocasión, este sábado 7 de febrero, desde la una del mediodía y "hasta que el cuerpo aguante", según explicó la organización, tendrá lugar la tercera fiesta ANDÉN CERØ en el Cielo Gira, con entrada gratuita, con la presencia de la banda barcelonesa de indie pop/rock Fulcanelli y con los DJs sorianos Dro, Guille the Last y Ricky Rictus.

En esta ocasión, la actuación principal corre a cargo de una formación musical llegada de Cataluña. Sin adscribirse a ningún estilo concreto, la banda Fulcanelli, bebe de fuentes tan dispares como el folk, el rock alternativo, la canción de autor o el post rock, géneros que a su vez se entremezclan con melodías melancólicas y guitarras atmosféricas.

la banda Fulcanelli.HDS

Los DJs sorianos participantes también transitan entre diferentes estilos musicales que abarcan el pop, el rock y la electrónica. Figuras reconocidas en el panorama musical soriano y nacional Dro, Guille The Last y Ricky Rictus se encargarán de que la fiesta repita los éxitos anteriores.

El Dro es DJ y productor y ha sido parte de proyecto musicales como Pure Morning o Meta (junto a María Reyes) con los que ha girado por toda España.

El DJ soriano DroHDS

Guille the Last ha pinchado durante más de 20 años y es parte del colectivo SelectedHouse pero también está abierto a diferentes estilos como las fiestas de Rock BabiMitos que organizan cada cierto tiempo.

Guille The LastHDS

Ricky Rictus organiza sesiones y fiestas por toda la provincia, además de haberse formado con grandes DJs nacionales y con la mirada puesta en festivales españoles.

Ricky Rictus.HDS

Con respecto a las ediciones anteriores hay una pequeña variación, ANDÉN CERØ se desplaza a la terraza, techada y calefactada, para esquivar las inclemencias del tiempo típicas de estas fechas.